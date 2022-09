Niedersachsens Ministerpräsident Weil legt Modell für Gaspreisbremse vor

Habeck hält Weiterbetrieb von zwei AKW bis April 2023 für nötig

Die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim könnten bis April 2023 weiter am Netz bleiben. Das stellte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstag in Aussicht. Grund sei die angespannte Energielage in Frankreich.