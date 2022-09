Lindner hat „Arbeitsstab Gaspreisbremse“ im Finanzministerium eingerichtet

Sohn von Kreml-Sprecher will nicht in den Krieg – und fällt auf Fake-Anruf rein

Angesichts militärischer Rückschläge in der Ukraine verkündet der Kreml eine Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte. 300.000 Reservisten sollen unter anderem die Personalprobleme an der Front lösen. Ein Kandidat wäre Nikolai Peskow, der Sohn von Kremlsprecher Dmitri Peskow. In den Krieg will der 32-Jährige aber nicht ziehen – er setzt auf familiäre Beziehungen.