SPD-Generalsekretär Kühnert: „Niemand sollte die Gasumlage zahlen müssen“

Null Euro für das Heizen: Wie kann das funktionieren?

Danny Schroeder aus Kiel ist ein wahrer Energiesparfuchs: Vor acht Jahren schaltete er seine Heizung zum letzten Mal ein – und reduzierte seine Rechnung so auf null Euro. Was er in seiner Wohnung verändert hat – und warum die Stadtwerke von einem Fehler ausgegangen sind.