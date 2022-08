SPD-Chefin Esken droht mit Blockade der Gasumlage im Bundestag

Lässt die SPD die umstrittene Gasumlage im Bundestag scheitern? Parteichefin Saskia Esken deutet einen solchen Schritt in einem Interview an – und fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dazu auf, Profiteure hoher Energiepreise nicht an der geplanten Gasumlage verdienen zu lassen.