Gazprom: Altkanzler Schröder verzichtet auf Posten im Aufsichtsrat

Menschenrechtsbeauftragte Amtsberg fordert Neuausrichtung der deutschen China-Politik

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg (Grüne), hält die neuen Berichte über Menschenrechtsverletzungen an Uiguren in China für glaubwürdig. Sie fordert eine Neuausrichtung der deutschen China-Politik. Die Uno müsse so schnell wie möglich ihren Bericht zur Lage in der chinesischen Provinz Xinjiang vorlegen.