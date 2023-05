﻿Geburt von Bündnis 90 und Grünen in Leipzig – „die kannten wir nur aus dem Westfernsehen“

Leipzig. Stolz, „ja, wir waren vor allem stolz darauf, dass wir gute Gastgeber sein konnten“. Die Leipziger Bürgerrechtlerin und Grünen-Politikerin Gisela Kallenbach ist auch 30 Jahre später noch fasziniert von diesen drei Tagen in der Stadt, die eine neue Ära für die Grünen einläuten sollten. In der legendären (alten) Messehalle 7 Leipzig ging vom 14. bis 16. Mai 1993 der Vereinigungsparteitag von „Bündnis 90“ und „Die Grünen“ über die Bühne. Die Fusion zweier Parteien aus Ost und West, die das auch im Namen dokumentierten, blieb einmalig in der deutschen Parteiengeschichte. „Man konnte den historischen Augenblick schon spüren, es war auf jeden Fall etwas besonders“, sagt die Leipziger Ex-Bundestagsabgeordnete Monika Lazar, die wie Gisela Kallenbach als junge Delegierte mit dabei war. Beide werden am Sonnabend bei der Party im Leipziger „Täubchenthal“ darauf anstoßen.

Monika Lazar. © Quelle: André Kempner

Die Ausgangssituation für das von der DDR-Bürgerrechtsbewegung dominierte Bündnis 90 war damals ziemlich komfortabel. Durch die Ausnahmeregelung mit über 5 Prozent der Stimmen zur Bundestagswahl 1990 in den Ost-Bundesländern saßen acht Bündnis-90-Abgeordnete im Parlament. Die Grünen waren dagegen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Vorteil Ost, denn Bündnis 90 vertrat damit auch die West-Grünen. Vor diesem Hintergrund bemühten sich beide Seiten um Kooperation, ein Assoziationsvertrag wurde ausgehandelt, der schließlich am 14. Mai 1993 in Leipzig beschlossen wurden. In Sachsen hatten sich beide Parteien schon 1991 vereinigt. Marianne Birthler (Bündnis 90), die spätere Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde, und Ludger Volmer (Grüne) waren die ersten Vorstandssprecher der fusionierten Bundespartei.

Lazar: „Ich hatte sehr großen Respekt“

Für die beiden Leipzigerinnen war der Parteitag vor allem auch deshalb spannend, weil sie erstmals live die großen Namen der Grünen erlebten. Joschka Fischer, Ludger Volmer, Angelika Beer, Christa Nickels – „die kannten wir bis dahin doch nur aus dem Westfernsehen“, sagt Kallenbach amüsiert. Und Monika Lazar erinnert sich noch an ihre erste Begegnung mit Joschka Fischer. „Das waren für mich damals tolle Leute, vor denen ich sehr großen Respekt hatte.“ Und ein lockerer Small-Talk zwischen Jung-Delegierter mit der Partei-Spitze, wie das heute auf Parteitagen völlig normal ist? „Es war schon aufregend genug, ich habe mich damals nicht getraut“, sagt Lazar. Rein optisch habe sie aber das Outfit von Volmer noch vor Augen. „Ein weißer Anzug, das fand ich schon schräg.“

Große Party in der Moritzbastei

Trotz der großen Grünen-Namen aus dem Westen und ihres Auftretens (Lazar: „Sie hatten ein anderes Selbstbewusstsein. Die Erfahrung von zehn Jahren in der Politik merkte man ihnen an.“) – die Leipzigerinnen waren wichtig, um das grüne Ost-West-Schiff mit auf Kurs zu setzen. „Wir waren schließlich auch wer und hatten mit der friedlichen Revolution gerade positiv die Weltgeschichte beeinflusst“, sagt Kallenbach. Was sich bei beiden noch eingeprägt hat? Die Party in der Moritzbastei nach der Abstimmung zur Fusion. Die Delegierten rückten mit der Sonderstraßenbahn-Linie vom alten Messegelände in den Studentenkeller an. „Da konnten wir mal zeigen, wie Feiern im Osten geht“, sagt Lazar und klingt noch immer schwer begeistert.

Gisela Kallenbach. © Quelle: André Kempner

Nach Aufbruch 1993 folgte der Ost-West-Kater

Dass nach dem Leipziger Aufbruch schnell der grüne Ost-West-Kater folgte und der sächsische Bürgerrechtler Werner Schulz (1950–2022), der noch durchgesetzt hatte, dass Bündnis 90 vorn im Partei-Namen stand, schon ein Jahr später frustriert von der Abwicklung sprach, gehört für die beiden Leipzigerinnen zur schmerzvollen Parteigeschichte. „Der Prozess war nicht einfach und viele von damals haben sich schnell aus dem politischen Geschäft zurückgezogen“, merkt Lazar an. Dazu kam der wirtschaftliche Umbruch mit dem industriellen Kahlschlag im Osten, der vor allem in den neuen Ländern den Grünen schwer zu schaffen machte. „Wir haben deshalb Jahre gebraucht, um uns im Osten zu konsolidieren“, sagt Kallenbach. Doch das sei jetzt ausgestanden. „Der Trend ist positiv, auch wenn es immer noch Unterschiede zwischen Ost und West gibt.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ).