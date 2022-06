Für ein Ökozid-Gesetz: Klimaaktivisten kleben sich an Eingangstüren der EU-Kommission

Unter einem Ökozid wird eine massive Zerstörung der Umwelt verstanden. Um ihre Forderung, den Ökozid ins Völkerstrafrecht aufzunehmen, deutlich zu machen, klebten sich Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion am Montag an den Haupteingang der EU-Kommission in Brüssel.