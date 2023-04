﻿Wie die Evakuierung aus dem Sudan lief - und warum es jetzt noch gefährlicher wird

Berlin. 28 Stunden lassen Annalena Baerbock und Boris Pistorius verstreichen, bis sie sich äußern. In diesen 28 Stunden fliegt die Bundeswehr drei Mal von Jordanien in die sudanesische Hauptstadt Karthum und zurück. Ein weiterer A400M-Transportflieger ist da gerade unterwegs. 300 Menschen sind so aus dem Land gebracht worden, in dem seit Ostern wieder heftig gekämpft wird. In dem mehrere Hundert Zivilisten gestorben sind und über 3000 verletzt wurden. In dem der EU-Botschafter in seiner Residenz angegriffen und drei Mitarbeiter des Welternährungsprogramm ermordet wurden.

Es sei „ein Alptraum über den Sudan hereingebrochen“, sagt Außenministerin Baerbock ernst. 150 Deutsche sind nun in Sicherheit, darunter alle Botschaftsmitarbeiter. Baerbock sagt, sie sei dankbar. Es seien Menschenleben gerettet worden. Es folgt ein Aber: „Es ist nicht der Moment des Aufatmens: Es befinden sich noch Deutsche vor Ort.“

Es wird zunehmend schwierig, Menschen vor Ort zu erreichen

Das erste Problem ist: Nicht alle lassen sich erreichen. Diplomaten berichten von schwieriger Versorgungslage, leeren Handyakkus, einer unzuverlässigen Stromversorgung, wackeligen Internetverbindungen.

Erstes Flugzeug mit Evakuierten aus dem Sudan in Berlin gelandet Ein Airbus der Luftwaffe hatte die Menschen in der Nacht in Jordanien an Bord genommen. © Quelle: Reuters

Das zweite Problem: Es könnte bald vorbei sein mit den Evakuierungsflügen. Der Waffenstillstand, der nun ein paar Tage einigermaßen gehalten hat, war bis Montagabend angesetzt. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir uns damit ab heute Abend in einer anderen Lage befinden werden“, sagt Baerbock ernst. „Ob die Sicherheitslage in den nächsten Tagen weitere Evakuierungen erlauben wird, ist mehr als ungewiss.“

Es ist eine durchwachsene Zwischenbilanz.

Aber immerhin: Es hätte schlechter laufen können. Eine gute Woche hat es gedauert, bis die Evakuierungen beginnen konnten. Es war eine Woche voller Unsicherheiten und Angst. Erst am Samstag habe Generalinspekteur Carsten Breuer mit dem sudanesischen Armeechef Abdel Fattah Burhan sprechen können, „der uns endlich das Go gab“, erzählt Verteidigungsminister Pistorius. „Das war der Gamechanger.“ Die Rettungsaktion rollte an.

Zivile Flüge vom Flughafen Karthum waren eingestellt

Bis dahin war das Auswärtige Amt mit den Deutschen vor Ort in Kontakt geblieben, die sich auf der Krisenvorsorgeliste eingetragen hatten. Deren Kürzel „Elefand“ klingt fast niedlich, steht aber eben für „elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland“. Es wurde telefoniert, immer wieder auch Sammelmails verschickt mit Verhaltenstipps und dem Stand der Dinge, die so genannten „Landsleutebriefe“. Das Auswärtige Amt riet dazu, zuhause zu bleiben, nicht zum Einkaufen zu gehen. Zivile Flüge vom Flughafen Karthum waren eingestellt.

Der Fokus richtete sich auf das Ende des muslimische Fastenmonats Ramadan am Donnerstagabend und das damit verbundene Fest des Fastenbrechens Eid al-Fitr, einem hohen Feiertag. Es gab die Hoffnung auf eine Waffenruhe, die anders als die zuvor versprochenen auch gehalten würde. „Die Beruhigung der Lage war die Voraussetzung“ für die Operation, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Pistorius sagte seinen Antrittsbesuch in den USA ab, Baerbock ein Treffen mit den EU-Außenministern in Brüssel. Es war ja nicht klar, was passieren würde. „Es gab viele Unsicherheitsfaktoren“, sagt Pistorius. Ob und wann die A400M der Bundeswehr im Sudan landen könnten. Ob dort tatsächlich alles ruhig bleiben würde oder ob Flugzeuge, Soldaten, Ausreisende beschossen würden, geplant oder vielleicht sogar aus Versehen. Ob es bei der Rettungsaktion Verletzte geben würde oder sogar Tote. General Burhan hatte eine Zusage gegeben. Aber hat er seine Truppen unter Kontrolle? Und was, wenn sein Kontrahent, der Führer der paramilitärischen Truppe RSF, Mohammed Hamdan Dagalo, ganz anderer Meinung ist. Wenn diese Möglichkeiten im Raum stehen, ist man als Minister oder Ministerin lieber nicht unterwegs. Soldaten mit schwerer Bewaffnung wurden ins nahe Jordanien verlegt, ohne das übliche Mandat des Bundestags – wegen Gefahr in Verzug.

Evakuierung – die organisierte Flucht

Und schwierig war es ja schon so. Der Weg zum Flughafen – potenziell tödlich: „Die Lage ist weiterhin sehr volatil, Kampfhandlungen halten trotz angekündigter Waffenruhe an vielen Orten an. Wägen Sie daher immer das Risiko einer Bewegung von Ihrem aktuellen Standort sorgfältig ab und wählen sie ggf. Ausweichrouten oder einen Alternativen Konvoi“, schrieb das Auswärtige Amt in einem Landsleutebrief zur Vorbereitung der Evakuierung, aus dem die dpa zitiert. Und weiter gab es die dringende Bitte um leichtes Gepäck: „Sie werden ggf. nicht alle Gegenstände mit an Bord des Evakuierungsflugzeuges mitnehmen können, die Sie bei sich haben.“ Und eine klare Anweisung: „Haustiere können nicht befördert werden.“

Eine Evakuierung ist eine organisierte Form der Flucht. Und wie schnell etwas schiefgehen kann, zeigte sich, als ein französischer Konvoi zum Flughafen beschossen wurde. Es gab einen Verletzten.

Das Wochenende begann und damit Burhans Zusage. Es habe sich ein Fenster ergeben für die Evakuierung, sagt Baerbock. „Dieses Fenster haben wir genutzt.“ Die USA machte den Anfang: Mit Hubschraubern holte sie ihr Botschaftspersonal aus dem Krisengebiet, wie eine Art Testlauf. Die Hubschrauber-Variante ist die schnellste, die flexibelste Möglichkeit der Evakuierung: Hubschrauber brauchen keine Landebahn, sie müssen nicht einmal unbedingt landen.

Menschen aus über 20 Nationen mitgenommen: Deutsche Flugzeuge können landen

Am Sonntagmorgen deutscher Zeit meldete US-Präsident Joe Biden: Mission erfüllt. Auch Großbritannien evakuierte. Die deutschen Flieger mussten noch bis zum Nachmittag warten, die Landebahnen in Karthum sind begrenzt. Pistorius verweist darauf, dass die USA nur ihr Botschaftspersonal evakuiert hätten, keine anderen US-Amerikaner und auch keine Angehörigen anderer Staaten. Und Großbritannien habe sich über sudanesische Vorgaben hinweggesetzt. „Unser Einsatz war anders und breiter geplant“, bestätigt Baerbock. 31 Evakuierungsflüge zählt die EU insgesamt.

Aber das Fenster blieb geöffnet. Die deutschen Maschinen konnten landen, der Flughafen funktionierte, zum Teil arbeiteten sudanesische und internationale Sicherheitskräfte dabei sogar zusammen. Registrierung, Einstieg, Abflug also. Menschen aus über 20 Nationen habe man mitgenommen, sagt Baerbock. 42 Niederländer und mehr als 15 Österreicher waren es laut Regierung, zudem Australier, Bulgaren, Briten, Belgier, Norweger, Tschechen, Iren, Schweden und Portugiesen.

Lage im Sudan spitzt sich zu: Waffenruhe nach wenigen Minuten gebrochen Bei den seit Samstag andauernden Kämpfen sind bislang nach UN-Angaben mindestens 185 Menschen getötet und mehr als 1800 verletzt worden. © Quelle: Reuters

Laut ist es in den Transportflugzeugen, so laut, dass dort oft Ohrstöpsel verteilt werden. Es gibt keine Fenster, aus denen noch einmal ein Blick zurück geworfen werden kann, auf Karthum, auf den Sudan, auf das Land, in das viele der nun Flüchtenden große Hoffnung gesetzt haben. Nach dreieinhalb Stunden Flugzeit landet der A400M auf der jordanischen Militärbasis Al-Azrak. Von dort geht es weiter im Bundeswehr-Flieger nach Deutschland. Am Montagmorgen landete in Berlin die erste Maschine. Die Mitarbeiter müssten sich jetzt erstmal ausruhen und das Erlebte verarbeiten, hieß es von einer Hilfsorganisation. Mareike Röwekamp und Horst Schauer, die in der Region auf Reisen waren, berichten im TV-Sender Phoenix von sieben Tagen ohne Strom und großer Unsicherheit. Von links und rechts sei geschossen worden, sagt Röwekamp. „Es war emotional schwierig“, sagt Schauer.

Was passiert mit den zurückgebliebenen Deutschen?

Ortskräfte, also sudanesische Mitarbeiter der Botschaft und von Hilfsorganisationen, werden nicht mitgenommen. Der gesetzliche Schutzauftrag beziehe sich auf deutsche Staatsbürger, heißt es im Auswärtigen Amt. Nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan 2021 wurden nach einigem Zögern viele Ortskräfte ausgeflogen. „In Afghanistan waren Ortskräfte, die mit deutschen Stellen zusammengearbeitet haben, aufgrund ihrer Tätigkeit besonders gefährdet. Diese besondere Gefährdungslage für Ortskräfte besteht im Sudan so pauschal nicht“, ergänzt die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sara Nanni, im Gespräch mit dem RND. Baerbock sagt, die Ortskräfte hätten „nicht den Wunsch geäußert auszureisen“.

Aber was tun nun die Deutschen, die noch im Sudan ausharren? Auch Hunderte US-Amerikaner werden noch dort vermutet und möglicherweise mehrere 1000 Briten. Wie lange die Evakuierungsflüge weitergehen können, war bis Montagnachmittag unklar.

Dieses Satellitenfoto von Planet Labs PBC zeigt ein Feuer am internationalen Flughafen Khartum. In der sudanesischen Hauptstadt Khartum spitzen sich die Kämpfe zwischen den Streitkräften und einer paramilitärischen Truppe immer weiter zu. © Quelle: -/Planet Labs PBC/AP/dpa

Man kümmere sich um alternative Evakuierungsrouten auf dem Land- und Seeweg, sagt Baerbock. Manche versuchen, in den Hafenort Port Sudan zu kommen, um von dort per Schiff das Weite zu suchen. Aber von Karthum aus sind 800 Kilometer zu bewältigen, es ist ein gefährlicher Weg, für den nach Angaben von Sudan-Experten schon zu Friedenszeiten gut zwölf Stunden Fahrzeit gerechnet werden müssen. Es gibt Checkpunkte des Militärs, Raubüberfälle, Schießereien. „Man muss damit rechnen, dass es zu Zwischenfällen kommt“, sagt der private Sicherheitsberater Malte Roschinski dem TV-Sender „Welt“. „Das Risiko ist sehr hoch.“ Ein UN-Konvoi hat sich auf diesen Weg gemacht, auch hier sind Deutsche dabei. Die Bundeswehr hat vorsorglich ein Schiff Richtung Port Sudan geschickt.

Während die Evakuierung noch läuft, beginnt in Deutschland die politische Nacharbeit. Das Kabinett beschließt nachträglich den Bundeswehr-Einsatz. Der Bundestag soll ihn noch am Mittwoch genehmigen. Sogar die Linkspartei, die der Bundeswehr generell und deren Auslandseinsätzen im Besonderen kritisch gegenübersteht, signalisiert Zustimmung. „Mir fällt kein vernünftiger Grund ein, warum man die Leute nicht in Sicherheit bringen soll“, sagt ihr Chef Martin Schirdewan. Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Gregor Gysi, sagt dem RND, die Evakuierung sei „zu zögerlich“ und „zu spät“ erfolgt.

Warum hat die Lage im Sudan so überrascht?

Es werden auch weitere Fragen aufkommen, etwa die, warum die Instabilität der Lage die internationale Gemeinschaft so offenkundig überrascht hat. In vielen Demonstrationen haben Sudanesen nachdringlich mehr Demokratie gefordert. Ende 2022 wurde ein Abkommen geschlossen, das als aussichtsreich galt. Nun aber kämpfen die einstigen Putschisten Burhan und Dagalo um ihren künftigen Anteil an der Macht.

Und davor fliehen nicht nur Diplomaten und Hilfsorganisations-Mitarbeiter. Tausende Sudanesinnen und Sudanesen haben nach UN-Angaben Karthum verlassen. Aus der ebenfalls besonders umkämpften Region Darfour, von wo unter anderem Plünderungen der Lager von Hilfsorganisationen gemeldet wurden, flohen demnach über 20.000 Menschen ins Nachbarland Tschad.

Mit einigem Bangen blickt man in Regierung und Opposition auf das große Bild – die Stabilität der Region. „Spill-over-Effekte auf Nachbarländer wie Südsudan, Libyen, Äthiopien und Tschad“ befürchtet der CDU-Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter.

Baerbock appelliert aus Deutschland an die kämpfenden Generäle: „Wenn Ihnen etwas an Ihrem Land liegt, dann legen Sie die Waffen nieder.“ Es scheint, als wäre dieses Ziel mindestens so schwer zu erreichen wie die Evakuierung.