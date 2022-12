Buschmann und Faeser einigen sich: Ersatzfreiheitsstrafen sollen halbiert werden

Große Mehrheit ukrainischer Geflüchteter fühlt sich in Deutschland willkommen

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland Zuflucht gefunden. In einer großen repräsentativen Studie wurden über 11.000 von ihnen zu ihren hiesigen Lebensumständen befragt. Über drei Viertel gaben an, dass sie sich in Deutschland willkommen fühlen, 17 Prozent sind bereits in den Arbeitsmarkt integriert.