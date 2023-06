Mehrere Boote mit Geflüchteten in Seenot auf dem Mittelmeer

Frankfurt a.M. Auf dem Mittelmeer brauchen laut Seenotrettungsorganisationen mehrere Boote von Geflüchteten Hilfe. Fünf Notfälle seien derzeit bekannt, erklärte die deutsche Organisation Resqship am Donnerstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Davor hatte deren Segelschiff „Nadir“ bei der Rettung von etwa 300 Menschen auf sechs Booten vor der italienischen Insel Lampedusa geholfen. 172 von ihnen seien an Bord der „Aita Mari“ der spanischen Organisation Salvamento Maritimo Humanitario gebracht worden, erklärten beide Organisationen. Weitere 125 Geflüchtete wurden demnach nach mehreren Stunden von der italienischen Küstenwache übernommen, da auf den beiden Rettungsschiffen nicht genug Platz war.

Bereits rund 1300 Menschen starben in 2023 bei der Überquerung des Mittelmeeres

Das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten Fluchtrouten weltweit. Im laufenden Jahr starben bei der Überquerung laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bereits etwa 1300 Menschen oder werden vermisst. Die Dunkelziffer liegt vermutlich weitaus höher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuletzt sorgte der Untergang eines Fischerbootes mit bis zu 750 Menschen an Bord vor der griechischen Küste für Entsetzen. Seenotretter werfen der griechischen Küstenwache und der EU-Grenzschutzagentur Frontex vor, für das Unglück mitverantwortlich zu sein. Eine staatliche Seenotrettung gibt es nicht, lediglich private Initiativen halten nach Geflüchteten in Seenot Ausschau.

Gesunkenes Flüchtlingsschiff: DNA-Tests sollen bei Suche nach Opfern helfen In Pakistan hoffen Familienangehörige auf ein Ende ihrer quälenden Ungewissheit. Nach einem Schiffsunglück konnten nur rund 100 Personen gerettet werden. © Quelle: Reuters

Nach Angaben von Resqship war die Besatzung der „Nadir“ in der Nacht auf Mittwoch von den italienischen Behörden gebeten worden, bei der Suche von drei Vermissten zu helfen. Ein Mann, eine Frau und ein Kleinkind waren demnach nach einem Schiffbruch vor der Küste von Lampedusa vermisst worden. Die Crew habe stundenlang gesucht, allerdings ohne Erfolg. Die weiteren 44 Insassen des Bootes habe die Küstenwache an Bord genommen.

Sea-Watch macht italienische Behörden für Tod dreier Menschen verantwortlich

Die italienischen Behörden seien aufgrund ihrer späten Reaktion für den Tod der drei Menschen verantwortlich, erklärte die deutsche Rettungsorganisation Sea-Watch. Deren Aufklärungsflugzeug „Seabird“ habe die Behörden mehrfach alarmiert, nachdem Wasser in das Boot gelaufen war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Derweil brachte die „Open Arms“ der gleichnamigen spanischen Organisation 117 Gerettete im Hafen der toskanischen Stadt Livorno an Land. Wie seit der Amtsübernahme der rechtsnationalistischen Regierung in Italien immer wieder wurde dem Schiff ein weit entfernter Hafen für die Anlandung der Geflüchteten zugewiesen. Die Organisationen gehen davon aus, dass damit die Rettungsschiffe so lange wie möglich von der Such- und Rettungszone ferngehalten werden sollen.

RND/epd