Geflüchtete aus der Ukraine: Viele sind hoch qualifiziert, viele wollen bleiben

Eine Studie über die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland ergibt: Viele sind hoch qualifiziert und wollen länger in Deutschland bleiben. Was fehlt, sind Sprachkurse, Kinderbetreuung - und psychologische Hilfe.

Berlin. Mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine sind ein Jahr nach dem russischen Überfall in Deutschland registriert. Nur Polen hat in Europa mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Bei einer repräsentativen Umfrage, deren Ergebnisse am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurden, gaben 60 Prozent an, dass sie wegen privater Kontakte nach Deutschland kamen. Sie hatten Familienangehörige, Freunde oder Bekannte in Deutschland.

In der repräsentativen Umfrage unter mehr als 10.000 Geflüchteten aus der Ukraine gaben zudem 29 Prozent an, dass die „Achtung der Menschenrechte in Deutschland“ ausschlaggebend war, 22 Prozent kamen wegen des „Wohlfahrtssystems in Deutschland“, bei 18 Prozent war es schlicht „Zufall“.

Mehr als ein Drittel will „für immer“ bleiben

Mehr als ein Drittel der Geflüchteten will „für immer“ (26 Prozent) oder „einige Jahre“ (11 Prozent) in Deutschland bleiben. Ein weiteres Drittel gibt an, „bis Kriegsende“ in Deutschland bleiben zu wollen, wobei eine Mehrheit von einer längeren Dauer des Krieges ausgeht. Ein gutes Viertel (27 Prozent) der Befragten waren unsicher: Sie gegenüber den Interviewerinnen und Interviewern des Forschungsprojekts „Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland“ an, nicht zu wissen, wie lange sie in Deutschland bleiben wollen. Nur zwei Prozent gaben an, „weniger als ein Jahr“ bleiben zu wollen. Von ihnen will die übergroße Mehrheit (86 Prozent) wieder zurück in die Ukraine.

Allgemein bringen die geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainer gute Voraussetzungen mit, um in Deutschland Fuß zu fassen. Die Hälfte der Erwachsenen sind jünger als 40 Jahre. 72 Prozent haben einen hohen, meist akademischen Bildungs- oder Ausbildungsabschluss.

Wie gut die Arbeitsaufnahme in Deutschland gelingt, hängt der Studie zufolge stark davon ab, wie schnell die Qualifikationen anerkannt werden. Eine weitere Herausforderung sind die Sprachkenntnisse. 80 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer gaben bei der Befragung an, dass sie nur wenig oder kein Deutsch sprechen. 50 Prozent besuchen einen Sprachkurs.

Die große Mehrheit (69 Prozent) der Geflüchteten ist weiblich, die allermeisten männlichen Geflüchteten sind minderjährig – das verwundert nicht, da die Generalmobilmachung Männer im wehrfähigen Alter von der Ausreise aus der Ukraine ausschließt.

Die große Mehrheit (97 Prozent) ging in der Ukraine einer qualifizierten oder hochqualifizierten Tätigkeit nach. In Deutschland fand sich zunächst fast jede/r fünfte Geflüchtete in einem Helferjob wieder. Zugleich zeichnet sich eine Polarisierung ab: 21 Prozent der Menschen arbeiten in Jobs in der Gastronomie, Zustellung und Lagerwirtschaft mit niedrigem Qualifikationsniveau. Auf der anderen Seite finden sich aber 23 Prozent in Lehr- und Forschungsberufen, Werbung, Marketing und in der IT-Branche wieder. Mittlere Berufe wie Bürojobs sind hingegen selten.

Unterschiede gibt es auch zwischen Frauen und Männern: Sechs Monate nach der Ankunft waren 24 Prozent der Männer berufstätig, aber nur 16 Prozent der Frauen. Vor der Flucht waren hingegen 85 Prozent aller erwerbsfähigen Geflüchteten berufstätig, Frauen und Männer zu gleichen Anteilen. „Kinder wirken sich, insbesondere wenn sie keine Betreuungseinrichtungen besuchen, negativ auf die Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit von Frauen aus, während Kinder bei Männern hier keinen signifikanten Effekt haben“, bilanzieren die Studienautoren und raten dringend zu ausreichenden Betreuungsangeboten: 79 Prozent der Ukrainerinnen in Deutschland wollen arbeiten.

„Die Bedingungen für eine erfolgreiche Teilhabe in Deutschland sind gut“, sagt Yuliya Kosyakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit. Dennoch seien Integrationsmaßnahmen notwendig, die auf langfristigen Aufenthalt zielen. Insbesondere die Schaffung von geeigneten Kinderbetreuungsmöglichkeiten sollte hohe Priorität haben.

Insbesondere die Kinder und Jugendlichen sind durch Krieg und Flucht psychisch belastet. Die Belastung nimmt zu, wenn die Familie getrennt ist und ein Elternteil (meist der Vater) noch in der Ukraine lebt. Älteren Kindern und Jugendlichen geht es zudem besser, wenn sie eine klare Perspektive in Deutschland haben, als wenn die Eltern nur kurz oder nur bis Kriegsende im Land bleiben wollen.

An dem Forschungsprojekt sind das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF-FZ) und das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) beteiligt.

mit epd