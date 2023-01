﻿Linken-Politiker Korte: Ein Krieg mit einer Atommacht kann nur diplomatisch gelöst werden

Berlin. Nach vier Landtagswahlen, bei denen sie unter 5 Prozent blieb, befindet sich die Linke in der Krise und kämpft gegen die Bedeutungslosigkeit. Am Donnerstag und Freitag kommt die Bundestagsfraktion zu ihrer Jahresauftakt-Klausur in Leipzig zusammen, um über inhaltliche Positionierungen zu beraten. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach vorab mit Jan Korte (45), dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Korte, Anfang Dezember war die Führungsriege Ihrer Partei schon einmal in Leipzig zusammengekommen und hat dort die Leipziger Erklärung verabschiedet, in der es unter anderem hieß, die Linke sei in Gefahr. Hat sich seitdem etwas geändert?

Es ist besser geworden, schon allein deshalb, weil es im vergangenen Jahr so schlecht war. Aktuell stabilisieren wir uns. Das ist auch nötig, denn wir haben jetzt die Wahlen in Berlin und Bremen vor der Brust, die beide zentral für uns sind. 2023 muss es aufwärts gehen. Wir kämpfen darum, in Berlin und Brandenburg in Regierungsverantwortung zu bleiben. Das halte ich für eine zentrale Frage, und dafür gibt es positive Signale, zum Beispiel haben wir Ende November mit Eva-Maria Kröger in Rostock mal wieder eine Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Das zeigt: Die Linke kann es noch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine gewonnene OBM-Wahl kann kaum den großen Streit wettmachen, den es zuletzt auch in der Auseinandersetzung mit Sahra Wagenknecht gegeben hat.

Ja, aber ich denke, viele Protagonisten haben inzwischen auch verstanden, dass wir mit Spielchen und Befindlichkeiten nicht weiterkommen. Und ich hoffe, dass inzwischen überall in der Partei klargeworden ist, dass wenn wir jetzt scheitern, es in den nächsten zehn bis 15 Jahren keine Partei mehr links von der SPD geben wird. Dass es in einem latent antikommunistischen Staat wie der Bundesrepublik überhaupt möglich war, so eine Partei zu etablieren, das war schon eine große Leistung. Und die sollte man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

Das heißt, die Gefahr einer Abspaltung unter Führung von Sahra Wagenknecht ist gebannt?

Ich denke, das ist bis auf Weiteres erst mal vom Tisch. Es laufen auf allen Ebenen weiterhin Gespräche. Wir müssen einen Modus Vivendi finden, wie wir es nicht nur miteinander aushalten, sondern wie wir wieder gemeinsam in die Spur kommen. Mit einer Spaltung sollte man nicht spielen, denn sie kann sehr schnell zum Untergang führen. Ich hoffe, das ist auch denen klargeworden, die über so etwas nachgedacht haben.

Linken-Spitze zur Causa Sahra Wagenknecht: „Die Mehrheit der Partei will keine Abspaltung“ Immer wieder Sahra Wagenknecht: In der Debatte um einen möglichen Austritt ruft der Linke-Bundesgeschäftsführer Tobias Bank das wohl prominenteste Parteimitglied jetzt zur Mäßigung auf. Jetzt mit RND+ lesen

In der Leipziger Erklärung stellt sich Die Linke klar hinter die Ukraine, wenn es aber um die Lieferung von schweren Waffen geht, lehnen Sie das ab. Ist das konsequent?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst müssen wir selbstkritisch eingestehen: Wir lagen mit der Einschätzung Putins mit Blick auf den 24. Februar 2022 völlig falsch. Es ist richtig, wir stehen zur Ukraine, aber Panzerlieferungen lehne ich strikt ab, und ich gehe davon aus, dass wir in dieser Frage eine große Einigkeit in der Partei haben. Laut repräsentativen Umfragen lehnen das 50 Prozent der Deutschen ab. Wieso sind sich die Befürworter der Lieferung von Kampfpanzern eigentlich so sicher, dass wir dadurch nicht in den Krieg hineingezogen werden? Was ist, wenn diese Leute heute so falsch liegen wie wir 2022? Ich finde es unmöglich, dass man heute im Bundestag in dieser Frage kaum etwas Kritisches sagen kann, ohne gleich als Putin-Propagandist beschimpft zu werden.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Wenn Sie gegen die Lieferung schwerer Waffen sind, wie soll es die Ukraine dann schaffen?

Ein Krieg mit einer Atommacht kann nur diplomatisch gelöst werden. Es kann nicht sein, dass man im Fall der Ukraine sagt, wir bemühen uns gar nicht mehr um irgendeinen Friedensplan, um eine europäische Friedensinitiative. Der Begriff der Diplomatie ist mittlerweile schon diskreditiert. Davon müssen wir wegkommen, und Deutschland sollte mehr Energie entwickeln, auf Verhandlungen hinzuwirken, anstatt immer mehr Waffen zu liefern. Das Beispiel des Getreideabkommens hat doch gezeigt, dass auch auf diplomatische Weg Lösungen möglich sind.

„Mein Land kennt keine Moral mehr“ Immer mehr Verbrecher an der Front, immer mehr Gewalt gegen Zivilisten: Die russische Journalistin Ksenyia Kirillova sieht in ihrem Land „das komplette Verschwimmen aller moralischen Maßstäbe“. Dies sei, warnt sie, nicht nur für die Ukraine gefährlich, sondern auch für Russland selbst. Jetzt mit RND+ lesen

Worum wird es jetzt bei der Klausurtagung in Leipzig gehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Strategiedebatte müssen wir analysieren, wo wir stehen, und nach außen klarmachen: Wo die Linke mitregiert, kommt das Soziale nicht zu kurz. Wir müssen viel mehr herausstellen, dass wir die einzige Partei sind, die die Ampelregierung von links angreift und zwar auf der sozialen Flanke. Und wir müssen auf die Gefahr von rechts hinweisen. Es gibt bundesweit ein enormes rechtsextremes Mobilisierungspotenzial. Je länger der soziale Abwärtstrend anhält, umso stärker wird der Nährboden für Faschismus. Wir müssen an der Basis Anlaufpunkt für antifaschistische Alltagsarbeit sein und zugleich Protest von links gegen Sozialabbau organisieren. Auch hier war im Herbst letzten Jahres zu sehen, dass die Linke noch lebt.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Teilnehmerzahlen bei den Herbstdemos nahmen sich im Vergleich zu früheren Zeiten sehr bescheiden aus.

Das stimmt, aber wir haben ein Zeichen gesetzt, dass wir noch mobilisieren können. Wir erhalten Zustrom von jungen Leuten, die eher von einem Lebensgefühl getrieben werden, als von einer klaren Position. Sie finden es schlecht, dass der globale Süden immer weiter ausgeplündert wird, dass Geld die Welt und unser Leben regiert. Ihnen müssen wir erklären, wofür wir als Linke da sind, was wir unter demokratischem Sozialismus verstehen, nämlich eine Gesellschaft der Freien und Gleichen. Und gleichzeitig müssen wir wieder klassische Arbeiterinnen und Arbeiter gewinnen.