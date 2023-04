Wie eine Ex-Navy-Soldatin als „Donbass-Mädchen“ die Geheimdokumente verbreitete

Kostenfrei bis 18:30 Uhr lesen

Noch kein Termin für Entschärfung

Bombe unter der Kita: In Schwentinental geht es weiter

Auf der Baustelle bei der Kita in der Schulstraße in Schwentinental geht es weiter. Die Spezialfirma kann in der kommenden Woche anrücken. Einen Termin für die Entschärfung gibt es dennoch nicht.