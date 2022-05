Schweine in einem Stall in Baden-Württemberg.

Berlin.Die Sache mit den Schweinen hat ein bisschen etwas von einer Geheimmission. Über Monate hat Bundesagrarminister Cem Özdemir verhandelt und verhandeln lassen: mit Vertretern von Landwirtschaft und Handelsketten, mit Umwelt- und Tierschutzverbänden. „Allen Beteiligten ist Schweigen auferlegt“, berichtet ein Teilnehmer der Runden. Es geht um das Projekt, das Özdemir zu seinem Gesellenstück als Minister erklärt hat: die verpflichtende Haltungskennzeichnung für Fleisch, die deutlich machen soll, wie ein Tier gelebt hat, bevor es im Kühlregal oder an der Fleischtheke gelandet ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein paar Agrarminister haben sich daran schon vergeblich versucht. Özdemir hat selbstbewusst verkündet, jetzt mal endlich ein paar „Dinge zu ändern, die jetzt 16 Jahre lang nicht angepackt wurden“.

Wiesen gemäht, Rehkitze getötet: Warum immer noch Gefahr für Tiere droht Wenn Felder gemäht werden, kommen immer wieder junge Rehe in die Maschinen. Landwirte sind verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen und das Leben der Tiere zu schützen. Ernst genommen wird das Problem aber immer noch nicht. Jetzt mit RND+ lesen

Der Koalitionsvertrag setzt einen engen Rahmen: „Wir führen ab 2022 eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung ein, die auch Transport und Schlachtung umfasst“, heißt es dort. Wenn das Gesetz bis Ende des Jahres verabschiedet sein soll, bleibt nicht mehr viel Zeit für die Vorlage eines Entwurfs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere Labels

„Die Zeit drängt“, sagt dann auch der Agrarexperte des Umweltverbandes BUND, Christian Rehmer, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es liegt jetzt am Minister, zügig einen Entwurf vorzulegen, soll der ambitionierte Zeitplan nicht in Gefahr geraten“, stimmt Christian Böttcher, Sprecher Handelsverband Lebensmittel (BVLH), zu.

Aber so einfach war es offenbar nicht. Das liegt unter anderem daran, dass es schon Haltungslabel gibt, und zwar jede Menge. Eier werden mit Ziffern markiert: 0 steht für ökologische Erzeugung, bis 3 für Käfighaltung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Lebensmitteleinzelhandel hat 2019 eine vierstufige Kennzeichnung für Fleisch eingeführt. Anders als bei den Eiern stuft das „Haltungsform“-Label Fleisch aus Stallhaltung auf Stufe 1 ein, Schweine bekommen hier 75 Quadratzentimeter im Stall zugesprochen. Stufe 2 nennt sich „Stallhaltung plus“ – mehr Platz und natürliches Beschäftigungsmaterial sind gefragt. Stufe 3 („Außenklima“) erfordert mindestens einen Quadratmeter Platz pro Schwein und Frischluftzufuhr. In der grünen Stufe 4 „Premium“ gelten 1,5 Quadratmeter pro Tier und Auslauf im Freien. Hier sortiert der Handel auch Biofleisch ein.

Die diversen Biosiegel, die es außerdem gibt, orientieren sich ebenso am Platz. Einige verbieten etwa bei Schweinen das Kupieren der Schwänze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahlen oder Worte

Für das neue staatliche Label deuten sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen fünf Stufen an. Weil Zahlen an Schulnoten erinnern, steht eine verbale Kennzeichnung hoch im Kurs: Stall, Stall plus, Außenklima, Auslauf und Bio. Die Stall-plus-Variante soll kleinere Unterschiede bei der Stallverbesserung möglich machen. Schlacht- und Transportbedingungen werden noch nicht einbezogen.

„Entscheidend ist ein System, das die Verbraucher nachvollziehen können“, sagt Agrarexperte Rehmer vom BUND. Handelssprecher Böttcher mahnt, das neue Label „muss alle Absatzkanäle in Deutschland umfassen, eng an der gelernten Haltungsformkennzeichnung des Handels und ihren Kriterien angelehnt sein und perspektivisch auch digitale Lösungen in Betracht ziehen“.

Warum die deutschen Bauern ihren Spargel nicht loswerden Energie und Lebensmittel kosten mehr, viele Menschen verzichten daher offenbar auf Spargel, der als Luxus gilt. Die Landwirte haben das schon vermutet – und gleich weniger angebaut. Trotzdem kämpfen sie mit den Folgen des Absatzeinbruchs. Jetzt mit RND+ lesen

Noch nicht gelöst ist damit die Finanzierung des Stallumbaus, den das neue Label anregen soll. 4 bis 5 Milliarden Euro hat eine Kommission unter Leitung des einstigen Agrarministers Jochen Borchert (CDU) dafür veranschlagt. Eine Mehrwertsteuererhöhung auf Fleischprodukte hat die FDP vom Tisch gewischt. Einer „Tierwohlabgabe“, wie sie mit 40 Cent pro Kilo Fleisch vergangene Wahlperiode debattiert wurde, könnten Ukraine-Krieg und Inflation in den Weg kommen. „Das Zeitfenster für höhere Abgaben ist gerade schwierig“, heißt es in Verhandlungskreisen.

Es zunächst bei der von Özdemir bereits ausgehandelten Anschubfinanzierung von einer Milliarde Euro zu belassen, gilt bei Teilen der Verhandelnden als Eingeständnis eines Scheiterns. Offen war zunächst noch, inwieweit sich der Handel an der Finanzierung beteiligt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn es dann losgeht, soll das Label zuerst für Schweinefleisch gelten. Immer wieder hat Özdemir darauf hingewiesen, dass die Zahl der Schweinezuchtbetriebe sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre halbiert habe. Einen hat er vor wenigen Wochen besucht. Fotos von Minister mit Schweinen gibt es also schon mal.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter