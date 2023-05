Geht Biden bald das Geld aus?

Liebe Leserinnen und Leser,

immer noch schauen nur wenige Menschen hin, aber die USA könnten schon bis zum nächsten „What’s up“-Newsletter eine saftige weltweite Krise auslösen. 31.400.000.000.000 Dollar (etwa 29 Billionen Euro) Schulden sind den USA nicht genug, sie brauchen: NOCH! MEHR! GELD! Wenn Joe Biden kein Deal mit den Republikanern gelingt, dann sind die Vereinigten Staaten zahlungsunfähig.

Und mit diesem optimistischen Einstieg sage ich:

Willkommen zur neuen Ausgabe von „What’s up, America?“, erneut mit besten Grüßen live aus New York City.

Viele Deutsche haben sich bereits an seltsame Diskussionen über US‑Staatsfinanzen gewöhnt: Wie kann es sein, dass nicht einfach mehr Schulden aufgenommen werden? Geht es nicht einfach um billige Punkte fürs eigene Wahlvolk? Und einigen sich die beiden Parteien nicht doch immer in letzter Minute? Alles berechtigte Fragen, aber fest steht: So verunsichert wie im Moment haben US‑Medien die Krise noch nie beschrieben.

Finanzministerin Janet Yellen sagte, dass schon am 1. Juni die Zahlungsunfähigkeit der USA eintreten könnte. Schon jetzt sei diese eigentlich erreicht, aber Buchungstricks hätten dem Land noch einige Wochen Luft verschafft, sagte sie.

Die Folgen wären verheerend, denn Zahlungsausfall heißt nicht nur, dass keine Schulden an bisherige Kreditgeber zurückgezahlt werden können, sondern beispielsweise auch, dass die Sozialhilfe für Senioren oder Gehälter für das Militär auf der Kippe eingefroren würden. Das allein ist schon schlimm genug, aber in der Folge würde es deutlich teurer für den Staat, sich überhaupt neues Geld zu leihen – und eine Rezession wäre wahrscheinlich.

Und weil Amerikas Probleme in unserer globalen Wirtschaft immer auch mindestens die Probleme der gesamten westlichen Welt sind, blickt man auch in der EU und in Deutschland genau auf die Verhandlungen in Washington – wie sehr es am Image kratzt, dass eine selbst geschaffene Krise die Supermacht in die Knie zwingen könnte, haben wir dabei noch nicht einmal angesprochen. Moskau und Peking dürften sich die Hände reiben.

Einige weitere Horrorszenarien malt plastisch die „Washington Post“ an die Wand.

Die Schuldenobergrenze als politischer Hebel ist neu

Etabliert wurde der Mechanismus der Schuldenobergrenze im Ersten Weltkrieg. Es ist zwar in der US‑Verfassung festgeschrieben, dass der Kongress Schulden genehmigen muss, bis 1917 taten Senat und Repräsentantenhaus das aber jeweils einzeln pro Vorhaben. Erst dann wurde der Spielraum eingeführt. In den 106 Jahren seitdem ist die Obergrenze Dutzende Male angehoben worden, bis in die 1990er‑Jahre hinein war dieser Vorgang eine Formalie. Erst in den vergangenen Jahren wurde sie zum Druckmittel für Machtspielchen und wieder einmal waren es die Republikaner, die 2011 mit immer extremeren Forderungen das Land nahe an den Abgrund brachten.

In der zweiten Obama-Regierung stand das Anheben der Schuldengrenze so lange auf der Kippe, dass die Finanzwelt schon von einem Zahlungsausfall ausging – erstmals wurde die Kreditwürdigkeit der USA in Ratings heruntergewertet, sodass Milliarden Dollar zusätzlich zum Begleichen von Staatsschulden ausgegeben werden mussten.

Auf Kompromisssuche: US-Präsident Joe Biden. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Schuldenobergrenze und Haushaltssperre sind zwei verschiedene Krisen

Dieses Limit ist dabei etwas anderes als der Streit um den Haushalt. Es geht bei der Schuldenobergrenze nicht darum, wofür im Budget Geld reserviert wird, sondern wie viel Geld dafür geborgt werden darf – wie viele Schulden werden maximal in Summe aufgenommen, um die laufenden Ausgaben zu bezahlen?

Auch Blockaden haben unterschiedliche Auswirkungen. Gibt es keinen neuen Haushalt, dann kommt es „nur“ zum „Government Shutdown“. Parks schließen, Anträge werden nicht bearbeitet und nur die allerwichtigsten Aufgaben des Bundes laufen weiter. Seit 1976 ist das schon 22‑mal passiert und die allermeisten Menschen nehmen den Konflikt als unangenehm, aber nicht verheerend wahr. Zu einem Zahlungsausfall kam es noch nie in der Geschichte der USA, jede Folge wäre damit historisch und ist kaum abzuschätzen.

Beide Parteien hoffen auf politischen Profit

Was machen also die beiden großen Parteien? Sie bleiben ihrem öffentlichen Image treu.

Joe Biden setzt auf seinen Markenkern und hofft auf staatsmännisch-vernünftige Verständigung. Nicht nur in seiner eigenen Partei halten viele diese Achtzigerattitüde für naiv. Sie wünschen sich stattdessen, dass Biden stärker betonen würde, wie unversöhnlich sich die Republikaner geben, um damit letztlich auch politisches Kapital aus der Radikalität des Gegners zu schlagen. Eine wichtige Forderung von Biden lautet „Clean Debt Ceiling“, das heißt: Jetzt will er erst einmal über die Schuldengrenze verhandeln, bevor dann im Herbst der Haushalt separat besprochen wird.

Die Republikaner sehen das anders. Sie wollen nur dann einem höheren Schuldenlimit zustimmen, wenn gleichzeitig Ausgaben des Staates hart gekürzt werden. Schulden- und Haushaltsdebatte sollen verknüpft werden. Besonders die Unterstützung für Ärmere und ein Hunderte Millionen Dollar teures Paket in der Klimapolitik sind ihnen ein Dorn im Auge. Im Grunde sagt die Opposition: „Wir stimmen nur dann zu, wenn alles aus den ersten zwei Biden-Jahren zurückgedreht wird.“

Klingt unversöhnlich und ist es laut „New York Magazine“ auch. Fazit dort: Es geht nicht mehr wie früher ums Verhandeln, sondern nur noch ums Erpressen.

Gespräche laufen – Fortsetzung folgt?

So rasen beide Parteien mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu und wer zuerst ausweicht, ist noch unklar. Die schwerste Rolle hat Kevin McCarthy mit seiner dünnen Mehrheit im House: Kann er die wenigen Zentristen und die vielen Extremen am rechten Rand zusammenhalten oder wird es vielleicht gerade unter jeden GOPlern, die am nächsten rechts der Mitte stehen, dann doch einige Vernünftige geben, die mit den Demokraten stimmen?

Zwei Wochen vor Yellens angekündigtem Stichtag glauben beide Parteien, noch Spielraum zu haben, um ihren Leuten zu zeigen: Wir kämpfen für euch und Schuld an der Blockade sind die anderen. Ob das wirklich so aufgeht, muss sich erst noch zeigen – die Lage ist, wie gesagt, historisch einmalig und es gibt kaum verlässliche Zahlen aus Umfragen, wen die Wähler am Ende für die potentiell verheerenden Folgen verantwortlich machen würden.

Winner: Vivek Ramaswamy, aufsteigender GOP-Außenseiter

Vivek Ramaswamy © Quelle: IMAGO/USA TODAY Network

Wir haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, an dieser Stelle auch wirklich das komplette Kandidatenpersonal für die Wahl 2024 abzubilden, deshalb geht es heute um Vivek Ramaswamy.

Der ist aktuell in einigen der zu diesem Zeitpunkt traditionell noch sehr wackligen Umfragen ein Miniaufsteiger und liegt hier und da hinter Donald Trump und Ron DeSantis auf Rang drei bei den Republikanern. Was aber will der 37‑Jährige, der plötzlich gemeinsam mit Ex‑Vizepräsident Mike Pence bei um die 4 bis 6 Prozent liegt?

„The Atlantic“ beschreibt Ramaswamy als GOP-Version von Andrew Yang, ein „Auf-geht’s-Business-Bro, der irgendwas Vages in der New Economy macht und anscheinend eines Morgens mit der Frage aufwachte: Warum eigentlich nicht als Präsident kandidieren?“ Sein Stil bisher: Kulturkampf und „America First“ von Trump (zum Beispiel verspricht er das Ende jeder Unterstützung der Ukraine), aber optimistisch und ohne das weinerliche Gejammer des Ex‑Präsidenten.

Der „New Yorker“ hatte Ramaswamy gar schon vor seiner Kandidaturankündigung im Dezember mit einem ausführlichen Porträt bedacht. Überschrift: „Der CEO der Anti-Woke AG“.

Loser: Bastionen im Einzelhandel

In Deutschland stecken die Kaufhäuser genauso in Schwierigkeiten wie Macy’s und Co. in den Vereinigten Staaten. In den USA schreiben aber auch andere alteingesessene Einzelhandelsketten Negativschlagzeilen. Insolvenz angemeldet hat beispielsweise Bed, Bath und Beyond, eine Kreuzung aus Bettwäsche- und Dekowochen bei Tchibo mit einem Nobel-dm. 360 Filialen müssen dran glauben, haben aber vorher noch einen Run unter all jenen Shoppern ausgelöst, die ihre Rabattcoupons einlösen wollten, schreibt die „New York Times“. Auch die Kleidungsketten JC Penny und Neiman Marcus stecken in großen Schwierigkeiten, eine Liste der „Retail Apocalypse“ gibt es bei CB Insights. Die Gründe für die Misere sind dies- und jenseits des Atlantiks die gleichen: Internet und Pandemie.

Am Dienstag hat auch die Baumarktkette Home Depot schlechte Zahlen und Umsatzrückgänge von rund 5 Prozent verkündet, schreibt CNN.

Die Veränderungen im Einzelhandel sind nichts Neues, seit Jahren schon stecken große Ketten und vor allem die Shoppingmalls der Vorstädte in der Krise. Einen interessanten Einblick in diese untergehende Kultur bietet PBS mit „Jasper Mall“, über ein Einkaufszentrum in Birmingham, Alabama – leider in Deutschland nur per VPN verfügbar.

New York, New York: Alle reden über die Roys

Es ist ein immer wieder faszinierendes Phänomen in New York: In keiner US‑Stadt kommen so viele verschiedene Menschen zusammen, aber dann gibt es eben doch regelmäßig ein Stück Kultur, über das alle topinformiert diskutieren: Sie hören fieberhaft zu, ob Adnan Syed aus dem „Serial“-Podcast schuldig am Mord einer Highschool-Schülerin ist. Sie scrollen durch den „New Yorker“, ob die (fiktive) „Cat Person“ ihre missbräuchliche Beziehung selbst zu verantworten hat. Und sie blättern in der Subway durch den Thriller „American Dirt“, um selbst zu überprüfen, ob die weiße Autorin zu sensationsheischend ihren Latinostoff überdreht hat. Immer kennen alle in extrem kurzer Zeit die wichtigsten Talking Points und geben sie in Bars, bei Dinnerparties und im Coffeeshop zum Besten – und genauso ist es im Moment auch.

Aktuell kommt kein Montagmorgen ohne die neuesten Wendungen in Familie Roy aus. Der Clan leitet ein großes und stark herausgefordertes Medienimperium und ist zwar fiktional, aber eben doch angelehnt an reale Vorbilder wie die Clique um Fox-Gründer Rupert Murdoch oder die Redstone-Sippe von Paramount-Patriarch Sumner Redstone.

Nun stehen Patriarch Logan Roy und seine vier Kinder im Zentrum von „Succession“, abseits von Fantasyadaptionen die aktuell aufwendigste Dramaserie der USA. Jeden Sonntag veröffentlicht HBO eine neue Folge der vierten und letzten Staffel und dank exzellenter Schauspieler und dichter Dialoge gerät jede Stunde zu einem shakespearischen Meisterwerk.

Und New York ist mit seinem Gesprächsbedarf nicht allein: Auf Reddit finden sich bereits 10.000 Kommentare zur jüngsten Folge. Mehrere Dutzend Postings diskutieren allein, ob ein Coffeeshop, vor dem sich zwei Figuren in einer Szene streiten, wirklich guten Kaffee habe.

Weil dieser nur acht Fußminuten von meiner Wohnung liegt, könnte ich einsteigen und sagen: Kaffee gut, Scones noch besser. Aber für dieses Level an Popkultur-Interaktion bin ich vielleicht noch nicht New Yorker genug.

Stattdessen schickt beste Grüße aus der Stadt, die ins Gelingen verliebt ist:

Christian Fahrenbach

