Polizeigewerkschafter zu geleakten G7-Dokumenten: „Es ist wichtig, die undichten Stellen zu finden“

Am Wochenende sind vertrauliche Papiere der Polizei zur Sicherung des G7-Gipfels 2015 auf Schloss Elmau durchgestochen worden. Dem Vernehmen nach haben die Dokumente für den bevorstehenden G7-Gipfel am selben Ort keine Bedeutung. Polizeigewerkschafter Andreas Roßkopf kündigt konsequente Ermittlungen zu den Hintergründen an.