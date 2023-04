Geheime US-Dokumente sind aus Geheimdienstkreisen an die Öffentlichkeit gelangt und bescheren den USA eine Blamage. Doch der Schaden ist für die USA laut Beobachtern nicht allzu groß – auch wenn das paradox klingt.

Geleakte US-Geheimdienstpapiere: Warum sich der Schaden für die USA in Grenzen hält

Nach der Veröffentlichung sensibler Papiere aus US-Nachrichtendiensten ist eine Debatte über die Sicherheit von Geheimdienstdokumenten entbrannt. „Wir werden jeden Stein umdrehen, bis wir den Ursprung und das Ausmaß des Vorfalls herausgefunden haben“, versicherte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Washington. Zuvor bezeichnete ein Sprecher des Pentagons als ein „sehr ernstes Risiko für die nationale Sicherheit“. Die Hauptanstrengung der Behörden ist nun, die Person zu finden, die diese Dokumente abfotografiert und veröffentlicht hat.

Für die US-Geheimdienste sind die durchgesickerten Papiere eine Blamage, die aber nach Einschätzung des Politologen Thomas Jäger keine schwerwiegenden Folgen für die USA und die Geheimdienste haben. „Der Schaden für die USA hält sich in Grenzen, auch wenn das paradox klingt“, sagt der Experte der Universität zu Köln im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Grund: „Die US-Geheimdienste sind so mächtig, dass es sich kein Staat der Welt leisten kann, die Zusammenarbeit mit ihnen einzustellen.“ Diese Stärke der USA auf dem Feld der Geheimdiensttätigkeiten mache es anderen Staaten unmöglich, den Kontakt einzuschränken oder abzubrechen.

Pentagon nennt Leak von Geheimdokumenten „sehr ernst“ Die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente hat in Washington große Besorgnis ausgelöst. © Quelle: dpa

Die geleakten Dokumente enthalten Details zum Umfang der geplanten ukrainische Gegenoffensive und der Anzahl der Angriffsbrigaden. Es handelt sich um mehr als 100 abfotografierte Powerpointfolien, von denen etwa 20 bis 30 den Krieg in der Ukraine betreffen. Die Bilder kursierten seit mehreren Wochen auf verschiedenen Online-Plattformen.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Leaks bei US-Geheimdiensten, die weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Mit den Veröffentlichungen des Whistleblowers und ehemaligen CIA-Mitarbeiters Edward Snowden erlitten die US-Geheimdienste laut Jäger den größten Reputationsverlust in ihrer Geschichte und hätten sich davon nie vollständig erholt. „Im Vergleich zum Fall Snowden sind die neuen Veröffentlichungen weniger brisant, aber ein erneuter Reputationsverlust für die US-Geheimdienste“, so die Einschätzung von Jäger.

Groß ist der Ärger nun vor allem bei den Partnerländern, die in den Dokumenten aufgeführt werden. Dies betrifft unter anderem Ägypten, Südkorea und die Arabischen Emirate. So wollte Ägypten offenbar 40.000 Raketen an Russland liefern, obwohl die Regierung ein enger Verbündeter der USA ist. Ein hochrangiger ägyptischer Beamter wies die Vorwürfe zurück.

Das US-Justizministerium hat nun eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, um die Hintergründe aufzuklären. Es müssten Hunderte oder gar Tausende infrage kommende Personen mit Zugangsrechten befragt werden, sagte ein früherer hochrangiger US-Antiterrorbeamter der „New York Times“. Ein anderer erläuterte, die Ermittler würden nun versuchen, jene durchgesickerten Dokumente zu identifizieren, die nur einer kleineren Gruppe von Empfängern zugänglich gewesen seien, um so die Untersuchung einzugrenzen.

„Eines Tages muss jemand vor dem Kongressausschuss Rede und Antwort stehen“, vermutet Jäger. Ob das heikle Leck aber jemals öffentlich aufgeklärt wird, lasse sich noch nicht abschätzen.