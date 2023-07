Gendersternchen an Schulen? Rat für Deutsche Rechtschreibung will sich neu beraten

Berlin. Weder Sternchen noch Doppelpunkt: Schreibformen, in denen gegendert wird, sind in vielen Bundesländern an Schulen nicht gern gesehen. Die Länder berufen sich dabei auf den Rat für Deutsche Rechtschreibung. Der will sich allerdings am Freitag neu über „Geschlechtergerechte Schreibung“ beraten und über eine mögliche Beschlussfassung sprechen. „Das Thema wird immer noch kontrovers diskutiert“, sagt Geschäftsführerin Sabine Krome dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Zuletzt war der Rat noch der Meinung, eine geschlechtergerechte Sprache sei eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe, die nicht durch die Änderung orthografischer Regeln und Änderung der Rechtschreibung gelöst werden könne. Eine Aufnahme von Asterisk, also dem Gendersternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt im Wortinneren wurde deshalb damals nicht empfohlen. Könnte es jetzt die Wende geben?

Die letzte Mitteilung zu dem Thema stammt aus dem Jahr 2021. Darin heißt es, das Thema sei nach wie vor in Deutschland sehr relevant. Seit dem Jahr 2019 sei es vermehrt zu Anfragen gekommen. Deshalb habe der Rat 2021 neu über das Thema gesprochen. Aufgabe des Rats sei es nämlich, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen Umfang weiterzuentwickeln.

Beim Sprachthema „Gendern“ müssen viele Aspekte berücksichtigt werden

Die Debatte war vor Kurzem wieder aufgeflammt, da das Sächsische Kultusministerium sein bereits geltendes Verbot von Sonderzeichen zum Gendern in geschriebener Sprache verschärft hatte. Dies gilt neuerdings auch für den Schriftverkehr mit Partnern.

Das Thema ist immer noch sehr aktuell. Es ist laut dem Rat für Deutsche Rechtschreibung jedoch sehr komplex und es müssten viele Aspekte mit einbezogen werden. Deshalb hatte der Rat 2021 den Beschluss gefasst, keine Empfehlung für ein einheitliches Sonderzeichen im Wortinneren herauszugeben. Trotzdem überwache der Rat die Entwicklung durchgängig.