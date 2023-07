CSU-Generalsekretär: Das Gendern gehört nicht an Schulen und Universitäten

Berlin. Unionspolitiker haben die Entscheidung des Rats für deutsche Rechtschreibung begrüßt, keine neuen Empfehlungen für geschlechterneutrale Sprache zu geben. CSU-Generalsekretär Martin Huber forderte, dass sich staatliche Einrichtungen, Schulen und Universitäten an die geltende deutsche Rechtschreibung halten sollen. Zudem betonte der CSU-Politiker, dass es in Bayern keine Pflicht zum Gendern geben werde. „Jeder soll reden wie er will, eine Pflicht zum Gendern und woke Sprachregelungen lehnen wir ab“, sagte Huber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Am Freitag beriet sich der Rat zum Gendern. Er blieb bei seiner bisherigen Position, die er zuletzt 2021 bekräftigt hatte: Genderzeichen seien nicht Kernbestand der deutschen Rechtschreibung und werden deshalb nicht in das Amtliche Regelwerk des Rats aufgenommen. Eine kleine Anpassung ist allerdings vorgesehen: Das Gendern im Wortinneren mit beispielsweise Sternchen oder Doppelpunkt wird als Phänomen im Bereich Sonderzeichen beschrieben. Über den Umgang mit dem sogenannten Gendern berieten die Rechtschreibexperten am Freitag.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hofft, dass sich mit der Entscheidung des Rats die Debatte um das Gendern beruhigt. „Der Rat für deutsche Rechtschreibung folgt der Mehrheitsmeinung der Bürger. Sternchen, Unterstrich und Doppelpunkt bleiben außen vor“, sagte Frei dem RND. Zudem sende der Rat damit ein wichtiges Signal an alle Menschen, die die deutsche Sprache lernen müssen. „Gerade als Einwanderungsland sollten wir die Hürden nicht unnötig erhöhen“, mahnte der CDU-Politiker.

Gendern sei mit großen Problemen verbunden

Auch die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) zeigt sich zufrieden damit, dass Genderzeichen weiterhin nicht Teil des Regelwerks sind. „Die Sichtbarmachung des dritten Geschlechts in der Sprache ist mit großen Problemen verbunden“, sagte Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels dem RND. So müssten neue Personenbezeichnungen – zum Beispiel eine dritte, zusätzliche Form zu Arzt und Ärztin – und neue Artikel, Pronomen sowie viele andere Veränderungen künstlich ergänzt werden.

Sprache entwickle sich laut Ewels auf natürliche Weise zu einer vereinfachten Form hin. Eine institutionell verordnete Umstrukturierung stünde dem konträr entgegen. Für geschlechtergerechte Sprache empfiehlt die Gesellschaft das binäre System: Partizipialbildung, Paarformel oder Schrägstrichlösung – also Formulierungen wie Leserinnen und Leser sowie Lesende.