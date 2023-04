Land macht keine Vorgaben

„Ich persönlich befürworte das“: Niedersachsens Kultusministerin ruft Lehrkräfte zum Gendern auf

Das Land Niedersachsen macht seinen Lehrkräften in Sachen gendergerechter Sprache an Schulen keine Vorgaben. Kultusministerin Julia Willie Hamburg aber befürwortet das Gendern im Unterricht. Auch Schülerinnen und Schüler hätten bei Klassenarbeiten in dieser Frage freie Hand, sagt sie.