Lügenpolitiker George Santos soll Verbindungen zu sanktioniertem russischen Oligarchen haben

Der republikanische Kongressabgeordnete George Santos aus New York, der bereits massiv in seinem Lebenslaufes gelogen hat, unterhält engere Beziehungen zu dem russischen Geschäftsmann Andrew Intrater als bisher bekannt. Das legen laut „Washington Post“ Videoaufnahmen und Gerichtsdokumente nahe, die im Rahmen der Ermittlungen gegen ihn analysiert wurden. Intrater ist Cousin des sanktionierten russischen Oligarchen Viktor Vekselberg, der von der US-Regierung wegen seiner Beteiligung an der russischen Energieindustrie sanktioniert wurde.

Hinweise auf enge Geschäftsbeziehungen

Die Verbindungen zwischen dem 34-jährigen Santos und dem 60-jährigen Intrater geben Hinweise darauf, wie Santos auf seinem Weg ins öffentliche Amt persönliche und politische Unterstützung fand: Andrew Intrater und seine Frau spendeten jeweils den Höchstbetrag von 5800 Dollar an Santos‘’ Hauptwahlkampfkomitee und Zehntausende weitere Dollar an Komitees, die mit ihm in Verbindung stehen. Das geht aus den Unterlagen der US-Wahlkommission hervor.

Weitere Beweise deuten darauf hin, dass Santos bereits eine Geschäftsbeziehung zu Intrater hatte, als er 2020 erstmals in die Politik einstieg: Intrater steht im Verdacht, Hunderttausende von Dollar in Santos’ ehemaligen Arbeitgeber Harbor City investiert zu haben, der von den Aufsichtsbehörden beschuldigt wurde, ein Schneeballsystem zu unterhalten.

Intraters Beziehungen nach Russland

Intraters betreibt eine Investmentfirma namens Columbus Nova, die seit jeher in enger Beziehung mit den Geschäften seines russischen Cousins, Viktor Vekselberg, steht. Noch im Jahr 2018, als Vekselberg vom Finanzministerium nach der Annexion der Krim durch Russland sanktioniert wurde, war sein Konzern der größte Kunde von Intraters Firma. Allerdings erklärte das Unternehmen damals, es sei nie von Renova oder Vekselberg kontrolliert worden.

Vekselberg ist Mitbegründer der Renova Group, ein Konglomerat mit Beteiligungen in vielen Industriesektoren (unter anderem Aluminium, Öl, Energie und Telekommunikation). Die USA haben ihre Sanktionen gegen den Milliardär mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine weiter verschärft.

