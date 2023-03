Massenproteste in Georgien: Frau schwenkt EU-Fahne - Demonstranten schützen sie vor Wasserwerfer

In Georgien haben Tausende gegen ein geplantes Mediengesetz demonstriert. Aktivisten und Vertreter der Opposition blockierten am Dienstag die beiden Eingänge zum Parlament und riefen: „Kein russisches Gesetz!“ Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein.

Tiflis. Unter heftigem Protest aus der Bevölkerung ist in Georgien eine umstrittene Regelung über „ausländische Agenten“ auf den Weg gebracht worden. Auf den Straßen in der Hauptstadt Tiflis protestierten bis in den Dienstagabend hinein Tausende Menschen gegen das Vorhaben.

Die Bilder sind eindrucksvoll. In den sozialen Medien geht ein Video viral, dass eine Frau zeigt, die sich mit einer EU-Fahne den Hunderten Polizisten entgegenstellte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt.

Als sie vom Strahl des Wasserwerfers getroffen wurde, halfen ihr weitere Demonstranten, auf den Beinen zu bleiben, um weiter die Fahne schwenken zu können. Neben Wasserwerfern setzte die Polizei auch Tränengas ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt.

Mehrheit der Abgeordneten stimmt für Gesetzentwurf

Das geplante Gesetz besagt, dass künftig etwa Medien als „ausländische Agenten“ eingestuft werden sollen, wenn sie zu mehr als 20 Prozent aus dem Ausland finanziert werden. Für den Gesetzesentwurf „Über die Transparenz ausländischen Einflusses“, der offiziell auf die Offenlegung von Geldflüssen aus dem Ausland abzielt, stimmte am Dienstag im georgischen Parlament in erster Lesung die Mehrheit der Abgeordneten. Kritiker befürchten, dass die georgische Bestimmung nach dem Vorbild eines ähnlich lautenden Gesetzes in Russland wirken könnte.

Bürgerrechtler bereitet zudem Sorge, dass das neue Gesetz - wenn es denn in Kraft tritt - Georgiens EU-Beitrittsperspektive gefährden könnte. Am Montag kam es im Parlament sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen Abgeordneten der Regierungspartei Georgischer Traum und der Opposition.

Hunderte Polizisten stehen den Demonstranten gegenüber. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Protestler reißen Zäune vor Parlamentsgebäude ein

Die Proteste sollen zunächst weitgehend friedlich verlaufen sein, berichtete der unabhängige Fernsehsender Pireli TV. Später habe mindestens einer der Demonstranten einen Molotowcocktail auf die Polizisten geworfen.

Demonstranten versuchen, einen Sicherheitszaun zu durchbrechen, um in das georgische Parlamentsgebäude zu gelangen. © Quelle: Zurab Tsertsvadze/AP

Demonstranten, von denen einer eine Gasmaske trägt, versammeln sich an einem zerstörten Sicherheitszaun vor dem georgischen Parlamentsgebäude. © Quelle: Zurab Tsertsvadze/AP

Auf Bildern des TV-Senders „Nexta“ ist zu sehen, wie Demonstranten versuchten, Zäune am Parlamentsgebäude umzustoßen. Teilweise gelang es ihnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt.

Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili (70) forderte, das Gesetzvorhaben aufzugeben. Sie unterstützte die Demonstranten in Tiflis. „Ihr repräsentiert heute das freie Georgien, das seine Zukunft in Europa sieht und das niemanden diese Zukunft rauben lassen wird“, sagte sie während eines Besuches in New York.

In Russland sind zahlreiche unabhängige Medien - aber auch Nichtregierungsorganisationen - als „ausländische Agenten“ gebrandmarkt. Die Regelung wird international als politisch motivierte Maßnahme kritisiert, die darauf abzielt, Kremlkritiker zu stigmatisieren und mundtot zu machen.

Insbesondere seit Beginn des von Präsident Wladimir Putin vor mehr als einem Jahr angeordneten Angriffskriegs gegen die Ukraine geht Russland im eigenen Land massiv gegen Andersdenkende vor.

RND/nis/dpa/AP