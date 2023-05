Die Energie, die aus dem Boden kam: Welche Chancen Geothermie in Deutschland hat

Berlin. Würde man die Erde einmal durchschneiden und mit einer Wärmebildkamera fotografieren, müsste man wohl zu dem Schluss kommen, dass unser Heimatplanet ziemlich lebensfeindlich ist. Ungefähr 99 Prozent der Erdmasse glühen bei mehr als 1000 Grad Celsius.

Dabei gilt allerdings ein einfaches Prinzip: Je tiefer man gräbt, desto wärmer wird es. Wenig erstaunlich also, dass sich begehrliche Blicke in Richtung Erdkern richten. Beispielsweise auch die von Bundes­kanzler Olaf Scholz, wenn dieser am Samstag in Kenia die größte Geothermie­anlage Afrikas besucht.

Das Kraftwerk in Olkaria wird in erster Linie zur Stromerzeugung genutzt. In Deutschland könnte Geothermie hingegen vor allem der Wärme­gewinnung dienen. In gewissem Umfang passiert das bereits: vor allem durch Wärme­pumpen, die bis zu 400 Meter tief reichen. Erst darunter wird es allerdings so richtig heiß. Die sogenannte tiefe Geothermie aber, die in Kenia Anwendung findet, fristet in Deutschland noch ein Schatten­dasein.

Forschende rechnen der tiefen Geothermie große Potenziale aus

Dabei versprechen sich manche enorme Potenziale von der Technologie, die ohne fossile Brennstoffe funktioniert und im Gegensatz zu Solar- oder Windkraft­anlagen keinen Schwankungen unterliegt. Ungefähr ein Viertel des deutschen Wärme­bedarfs könne durch tiefe Geothermie gedeckt werden, hat ein Verbund aus Fraunhofer- und Helmholtz-Einrichtungen berechnet.

Kraftwerke wie in Kenia sind in Deutschland zwar eher unwahrscheinlich. „Wir haben nicht diese hohen Temperaturen im Untergrund“, sagt der Leiter des Verbunds, Rolf Bracke. Kenia nämlich befinde sich im Bereich des Ostafrikanischen Grabens, wo heiße Magma aus dem Erdinnern bis kurz unter die Erdkruste gelangt.

„Wir sollten in Deutschland nach den niedrig hängenden Früchten gucken“, sagt Bracke daher. Anlagen müssten kleiner als in Kenia sein und dezentral verteilt werden. 42 Tiefen­geothermie­anlagen sind in Deutschland laut dem Bundes­verband Geothermie bereits am Netz, zwölf befinden sich im Bau, 82 weitere in Planung.

Risiken seien „handhabbar“, sagt BUND-Sprecher

Auch Werner Neumann, Sprecher des BUND-Arbeits­kreises Energie, sieht Wärme­gewinnung durch tiefe Geothermie in Deutschland grundsätzlich positiv. „Da hat man im Regelfall auch kein Erdbeben­risiko“, sagt er. Das Risiko der Verschmutzung vom Grundwasser sei ebenfalls „handhabbar“. Befürchtungen, Geothermie­projekte könnten Erdbeben auslösen oder das Grundwasser kontaminieren, sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Gegenwind.

Skeptisch ist Neumann hingegen, was das errechnete Potenzial von 25 Prozent Anteil am deutschen Wärmemix angeht. „Das finde ich sehr übertrieben“, sagt der BUND-Sprecher. Seine Vermutung: Da die Geothermie­branche in hohem Maße auf Förder­gelder angewiesen sei, neige sie dazu, Potenziale zu übertreiben.

Als kleines Stadtwerk können Sie das Risiko nicht eingehen, eine solche Bohrung in den Sand zu setzen. Rolf Bracke, Leiter Fraunhofer IEG

Fraunhofer-Forscher Rolf Bracke zufolge bremst in Deutschland vor allem das sogenannte Fündigkeits­risiko. Denn von der Erdoberfläche aus lässt sich zumeist nicht abschließend beurteilen, ob man bei einer Bohrung ausreichend viel und ausreichend heißes Wasser finden wird. Einigermaßen sicher könne man das nur in einigen deutschen Regionen sagen, da in diesen seit den 1950er-Jahren Bohrungen zur Förderung von Öl und Gas erfolgt seien, erläutert Bracke. Zugleich kosteten Probe­bohrungen häufig rund 10 bis 15 Millionen Euro. „Als kleines Stadtwerk können Sie das Risiko nicht eingehen, eine solche Bohrung in den Sand zu setzen“, sagt der Wissenschaftler.

Erhebliche ökologische und soziale Probleme beim Bau des Kraftwerks in Kenia

Eine Lösung könnte in einer Art Versicherung oder Fonds bestehen, der Teile der Kosten übernimmt. Ähnlich geschieht es in Kenia, wo sich auch die deutsche KfW-Bank engagiert.

Als Vorbild für Deutschland taugen dortige Kraftwerke laut BUND-Experte Neumann aber nicht: „Geothermie ist braune Energie, weil sie mit sehr vielen Umwelt­auswirkungen verbunden ist – gerade bei Großkraftwerken.“

Tatsächlich listet ein Bericht der Betreiberfirma der Anlage, die Olaf Scholz nun besucht, erhebliche ökologische und soziale Probleme beim Bau des Kraftwerks auf: starke Staub­belastung, Gesundheits­risiken für die Arbeitenden, Konflikte mit der ortsansässigen Massai-Gemeinschaft. „Aus deren Perspektive haben wir ihre Weidegründe zerstört“, steht im Bericht von 2016.

In Naivasha könnte grüner Wasserstoff produziert werden

Auf soziale Probleme weist auch Britta Klagge von der Universität Bonn hin. „Es kam zu einer Umsiedlung, die als Menschenrechts­verletzung diskutiert wird, auch weil der neue Standort deutlich schlechter ist“, sagt die Wirtschafts­geografin, die im DFG-Projekt Future Rural Africa mitarbeitet. Geothermie­anlagen wie jene in Kenia seien für die Umgebung zudem äußerst unangenehm: „Das sind riesige Röhren, die die Landschaft durchziehen; da dampft es, da stinkt es auch an einigen Stellen.“

Wenn das Geothermie­kraftwerk in Olkaria nicht als Vorbild für Deutschland herhalten kann, fragt sich, warum der Bundes­kanzler der Anlage einen Besuch abstattet. Britta Klagge hat einen Verdacht: „Für die deutsche Politik könnte interessant sein, dass in Naivasha grüner Wasserstoff beziehungsweise Ammoniak erzeugt werden soll.“

Für einen möglichen Export von grünem Wasserstoff nach Deutschland gäbe es dann allerdings mindestens noch ein Problem: Kenia liegt am Indischen Ozean. Und auf dem Seeweg – der beim Transport von Wasserstoff über weite Strecken erforderlich ist – sind es von Mombasa bis zum Hamburger Hafen rund 12.000 Kilometer.