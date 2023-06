Unionsfraktion übt scharfe Kritik an geplanter Erhöhung der Kassenbeiträge

„Hitzeplan Deutschland“

Gesundheitsminister Lauterbach will Hitzetod besser vorbeugen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will mit einem „Hitzeplan Deutschland“ Todesfällen und Gesundheitsproblemen durch zu hohe Temperaturen vorbeugen. Bisher sei die Bundesrepublik in diesem Bereich nicht gut aufgestellt, sagte der SPD-Politiker. Konkret könnten Kälteräume oder kostenlose Trinkbrunnen in Städten eingerichtet werden.