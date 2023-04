Geplante Flüchtlingsunterkünfte in Greifswald: Abstimmung über Containerdörfer

Die Nacht im Überblick

Ukrainischer Präsident Selenskyj fordert „wohlverdiente Einladung“ in Nato

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will, dass sein Land in das westliche Militärbündnis Nato aufgenommen wird. In einer Videoansprache sagte er, weder in der Ukraine noch in Europa noch in der Nato würde die Bevölkerung verstehen, wenn Kiew keine „wohlverdiente Einladung“ erhielte. Kaum jemand trage derzeit mehr zur euroatlantischen Sicherheit bei als die ukrainischen Soldaten.