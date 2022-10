Geplante Kreditaufnahme für „Doppelwumms“ verfassungswidrig

Der THW Kiel tritt in der zweiten Runde des DHB-Pokals beim 1. VfL Potsdam an. Die Partie beim Handball-Zweitligisten am Donnerstag ist bereits ausverkauft. Liga-TV-Partner Sky hat keine Rechte an einer Live-Übertragung. THW-Fans müssen trotzdem nicht in die Röhre gucken.