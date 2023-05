Ende des Zweiten Weltkriegs: Fahnenstreit vor Gedenktagen in Berlin

Berlin. Am 8. und 9. Mai dürfen in Berlin voraussichtlich sowohl ukrainische als auch russische und sowjetische Fahnen wehen. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in zwei Eilentscheidungen am Freitag und Samstag beschlossen. Zuvor hatte die Hauptstadtpolizei eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der diese Fahnen und eine ganze Reihe anderer Symbole mit Bezug zu Russland oder der Ukraine im Umfeld dreier sowjetischer Ehrenmale in Berlin an beiden Tagen verboten wurden. Die Polizei wollte damit einen ruhigen und störungsfreien Ablauf von Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus sicherstellen.

Polizei zieht vor das Oberverwaltungsgericht

Das Verwaltungsgericht sah die Verbote jedoch als rechtswidrig an. Zunächst hatte der ukrainische Verein Vitsche über seinen Anwalt einen Eilantrag gegen das Verbot ukrainischer Fahnen, ukrainischer Militärmusik und von Bildern des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gestellt – dem das Gericht am Freitag stattgab.

Am Samstag kippte das Verwaltungsgericht dann in seiner Entscheidung über einen zweiten Eilantrag auch das Verbot russischer und sowjetischer Fahnen, sowie sogenannte „Senkt-Georgs-Bänder“ – auf Antrag des rechtsextremen Politikers und Anwalts Markus Beisicht. Die Berliner Polizei legte gegen die Aufhebung des Verbots russischer Fahnen Widerspruch beim Oberverwaltungsgericht ein. Eine Entscheidung in zweiter Instanz stand am Sonntagnachmittag noch aus.

Ukrainische Flaggen: Verwaltungsgericht Berlin kippt Verbot Ukrainische Flaggen dürfen nun doch rund um drei Sowjetischen Ehrenmale in Berlin zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 78 Jahren gezeigt werden. © Quelle: dpa

Im vergangenen Jahr hatte es bereits ähnliche Verbote gegeben. Trotz dieser trafen am sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten lautstark Unterstützerinnen und Unterstützer der Ukraine mit Befürworterinnen und Befürwortern des russischen Angriffskriegs aufeinander. Auch der damalige ukrainische Botschafter Andrij Melnyk gedachte dort im vergangenen Jahr des Kriegsendes.

Ukrainischer Botschafter will nicht zu Sowjet-Ehrenmalen

Der neue Botschafter Oleksii Makeiev hat in diesem Jahr andere Pläne. Er und seine Mitarbeiter wollen bewusst darauf verzichten, Kränze und Blumen an sowjetischen Gedenkstätten oder Orten mit sowjetischen Symbolen niederzulegen, wie Makeiev dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte.

Am Montagvormittag will Makeiev gemeinsam mit dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, an der zentralen Gedenkstätte „Neuen Wache“ Blumen niederlegen, der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Makeiev betonte, die Ukrainer hätten einen wesentlichen Beitrag zum Sieg über den Nationalsozialismus geleistet. „Der Preis für diesen Beitrag sind außergewöhnliche Verluste in den Jahren 1939 bis 1945 unter Ukrainern und anderen Völkern, die auf dem Territorium der Ukraine lebten. Mehr als acht Millionen Menschen starben damals“, sagte der Botschafter.

Die Russische Föderation habe sich durch Propaganda den Sieg über den Nationalsozialismus angeeignet und manipuliere ihn bis heute. „Wir betonen, dass kein Land eine exklusive Rolle beim Sieg über den Nationalsozialismus beanspruchen kann. Der Sieg ist das Ergebnis titanischer Anstrengungen von Dutzenden von Staaten und Hunderten von Völkern“, so Makeiev. Der Botschafter will sich am Montagabend auch einer Demonstration ukrainischer Organisationen zu mehreren Orten in Berlin anschließen, die in Verbindung mit dem Leid von Ukrainern im Zweiten Weltkrieg stehen.

Insbesondere am Dienstag werden russische Gedenkveranstaltungen und pro-russische Protestaktionen erwartet. Der deutsche Ableger des Putin-treuen Motorradclubs „Nachtwölfe“ will dabei mit zahlreichen Motorrädern zu den sowjetischen Ehrenmalen in Berlin fahren. Die Berliner Polizei kündigte an, die Putin-Rocker eng zu begleiten.