AfD-Chefin Weidel sieht Wagenknecht als Konkurrenz um die gleiche Wählerschaft

Abbrucharbeiten in Dietrichsdorf

Langwieriger Einsatz: Feuer in altem Gemeinschaftskraftwerk Kiel ausgebrochen

Bei Abbrucharbeiten des alten Gemeinschaftskraftwerks Kiel ist am Mittwoch ein Wärmetauscher in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Da brennendes Titan nur sehr schwer zu löschen ist, beschränkte sich der langwierige Einsatz auf das Kühlen der Anlage.