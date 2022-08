Nach Unruhen an der Grenze zu Serbien: Kosovo verschiebt geplante Einreiseregeln

Eine geplante Neuregelung für die Einreise in den Kosovo hat im Norden des Landes für Spannungen gesorgt. Am Sonntag blockierten militante Serben die Zufahrtswege zu zwei Grenzübergängen vom Kosovo nach Serbien mit Barrikaden. In der Nacht lenkt Pristina ein.