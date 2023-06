Geschwurbel, Inszenierung oder ein brillanter Auftritt: Die Meinungen zu Pechsteins Rede in Uniform

Claudia Pechstein ist nicht nur Eisschnellläuferin, sondern auch Bundespolizeibeamtin. Auf der politischen Veranstaltung der CDU sprach sie zum einen über die Bedeutsamkeit von Sport, zum anderen nutzte sie ihren Auftritt auch, um sich zu weiteren politischen Themen zu positionieren: Beispielsweise befürwortete sie die konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber - das sorge für mehr Sicherheit im Alltag. Laut der Olympionikin belaste es vor allem Frauen und ältere Menschen, öffentliche Verkehrsmittel nur mit „ängstlichen Blicken nach rechts und links“ nutzen zu können.

Die Bundespolizei hat eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet, nachdem der Vorfall bekannt wurde. „Wir begrüßen die disziplinare Prüfung. Rassismus und Homophobie haben in der Bundespolizei keinen Platz, die Uniform bleibt neutral“, schreibt der Bund Deutscher Kriminalbeamter auf Twitter zum Auftritt von Pechstein.

Das war Populismus in Uniform – ein Kommentar Mit ihrem Auftritt bei der CDU hat Claudia Pechstein Parteipolitik, Populismus und ihre Stellung als Polizistin vermischt. Das ist ein schwerer Fehler, der auch der Polizei keinen Gefallen tut, kommentiert Felix Huesmann.

Für das Tragen einer Polizei-Uniform auf einer politischen Veranstaltung und ihren Äußerungen, erhält die Sportlerin von einigen Seiten Kritik. So zum Beispiel auch von Sebastian Fiedler, der SPD-Politiker und selbst Kriminalhauptkommissar ist: „Eine Polizeibeamtin in Uniform schwingt Parteitagsreden? Ich reibe mir gerade ungläubig die Augen. Ich hätte gerne mehr Transparenz und Nachbereitung dazu“ wendet er sich mit einem Tweet an das Innenministerium.

Zu einem Video von Pechsteins Rede schreibt der SPD-Politiker „Warb sie wirklich nur für den Sport? …Solches Geschwurbel höre ich sonst vor allem aus einer anderen Fraktion…hier nun aus der Uniform heraus.“ Und unterstreicht seine Meinung noch mit einem „Daumen-nach-unten“-Emoji.

Polizistin Diana Gäßler zu Pechsteins Rede beim CDU-Konvent: „Du bist das Gestern unserer Polizei“

Auch die Polizistin und Vorsitzende des Verbands lesbischer und schwuler Polizeibediensteter in Deutschland, Diana Gläßer, hat einen deutlichen Standpunkt zu Pechsteins Rede: „An solchen Tagen frage ich mich, ob das meine Polizei ist. Solch ein rechtspopulistisches, rassistisches, queerfeindliches Zeug abzuladen ist eine Frechheit für die Polizei-Uniform. Die Antwortet lautet: Du bist nicht meine Polizei #pechstein! Du bist das Gestern unserer Polizei.“

Denn Claudia Pechstein sprach nicht nur über die Asylpolitik und Gendersternchen, sondern sie erwähnte in ihrer Rede am Samstag auch „traditionelle Familien“ und dass Kinder „Mama und Papa“ wollen würden.

Claudia Pechsteins Rede: CDU- und AfD-Politiker sind sich weitestgehend einig

CDU-Chef Friedrich-Merz zeigt sich unbeeindruckt von der Diskussion über das Tragen der Polizei-Uniform. „Der Auftritt war brillant“, sagt er über Pechsteins Rede. Das Äußere interessiere ihn dabei nicht.

Genauso sieht AfD-Politikerin Beatrix von Storch in den Aussagen von Pechstein kein Problem. „Claudia Pechstein hat sich maßvoll und zurückhaltend geäußert, so wie es ihrem Beamtenstatus entspricht.“ Sie fordert, dass das „unwürdige Prüfverfahren“ eingestellt werde.

Der AfD-Politiker und Mitglied des Deutschen Bundestages, Martin Reichardt, äußert sich etwas kritischer zu dem CDU-Konvent: „Es ist Zeichen abgewirtschafteter Parteien und Systeme, Sportler zu instrumentalisieren! So auch Pechstein! Was sie stotternd vorlas, hatte ihr die CDU in die Feder diktiert. Vieles war sogar richtig. Nur die CDU/CSU wird es ohne AfD nie umsetzten können.“

Doppelmoral und Inszenierung: Politiker der Grünen und der Linken machen ihrem Ärger Luft

Luigi Pantisano, Mitglied des Parteivorstands Die Linke, kommentiert die Rede auf Twitter mit folgenden Worten: „Was für eine menschenverachtende Scheisse bei der CDU. Die AfD sitzt längst in den Köpfen. Vorgetragen von Pechstein, die selbst wegen Blutdopings gesperrt wurde und von traditioneller Familie redet, aber geschieden ist. Aber Polizeiuniform.

Die Grünen-Politikerin und Polizeibeamtin Irene Mihalic geht auf Twitter sogar soweit, zu fragen, ob Pechstein aus Gründen der Inszenierung, das Tragen der Uniform nahegelegt wurde. Ihr Statement dazu: „Eine parteipolitische Instrumentalisierung unserer Sicherheitsbehörden darf es nicht geben.“

Claudia Pechstein weist jegliche Kritik an ihrer Rede in Uniform zurück

Die Eisschnellläuferin selbst sieht kein Fehlverhalten in ihrem Auftritt mit Polizeiuniform und weist die Kritik zurück. Bei der CDU sei sie nur als Sportlerin, Beamtin und Bundespolizistin zu Gast gewesen, sagte sie der Bild-Zeitung. „Ein ausdrückliches Verbot des Uniformtragens auf Parteiveranstaltungen besteht nicht“, sagt Pechstein, die 2021 für die CDU bei der Bundestagswahl antrat, aber nicht ins Parlament einzog.

Im Bundesbeamtengesetz heißt es: „Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben.“ Es bleibt abzuwarten, was die disziplinare Prüfung ergibt.

RND/amm