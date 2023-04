Hass im Netz: Expertinnen rechnen eher nicht mit der Sperrung von Accounts

Newsletter „Kultur leben“

Kultur leben am 13. April 2023 - mit Tipps und Terminen

Während Helene Fischer in Hamburgs Barclays-Arena noch bis Sonnabend ihr Publikum in einen „Rausch“ versetzt, so der Titel ihrer Megatour, haben sich in Kiel für die nächsten Tage Matthias Reim, Johannes Oerding und auch Dieter Bohlen in der Wunderino-Arena angesagt. Daneben steht im Jungen Theater im Werftpark mit „Flade - Frei sein“ eine bemerkenswerte Uraufführung auf dem Spielplan.