Noch scheint Russlands Präsident Wladimir Putin fest im Sattel zu sitzen – doch die Anzeichen, dass sich seine Herrschaft dem Ende nähert, mehren sich. Militärisch ist die Lage verfahren, ökonomisch sieht es für Russland düster aus und auch international steht der Kreml ziemlich isoliert da. Selbst innerhalb der Führung wird immer wieder Kritik laut. Zu guter Letzt: Putins Auftritte wie sein Ausflug nach Mariupol wirken grotesk und können trotz Inszenierung Misstöne nicht ausblenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer wie Putin einen blutigen Krieg angezettelt hat, sollte sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Marco Buschmann, Bundesjustizminister

Jüngst hat der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Putin erlassen. Das ist zunächst nicht mehr als ein formaljuristischer Akt – doch der Blick in die Nachkriegsgeschichte zeigt, dass auch scheinbar unerschütterlich stabile Herrschaftssysteme über Nacht kollabierten. Gewaltherrschern war nur in seltenen Fällen ein friedliches Lebensende vergönnt.

„Wer wie Putin einen blutigen Krieg angezettelt hat, sollte sich dafür vor Gericht verantworten müssen“, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Doch wie realistisch ist das? Hier einige Beispiele aus der jüngeren Geschichte:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

US-Marines stürzen im April 2003 eine Statute Saddam Husseins in Bagdad. © Quelle: picture alliance / AP Photo

Saddam Hussein – Todesurteil vor einem irakischen Tribunal

Dieser Tage jährte sich der Irak-Krieg zum 20. Mal. Schon damals war eine Mehrheit in der deutschen Politik und Öffentlichkeit überzeugt, dass der Krieg den Prinzipien des Völkerrechts widersprach und zudem auf offensichtlichen Lügen basierte. Was aber an der Tatsache lag, dass der irakische Herrscher Saddam Hussein ein Massenmörder und Kriegsverbrecher war. Er überfiel die Nachbarstaaten Iran und Kuwait, führte Krieg gegen die eigene Bevölkerung (Schiiten, Kurden) und betrieb ein System von Foltergefängnissen. Im Dezember 2003, eineinhalb Jahre nach Beginn der amerikanischen Invasion, wurde der gesuchte Ex-Diktator nahe seiner Heimatstadt Tikrit aus einem Erdloch gezogen und anschließend von einem irakischen Gericht zum Tode verurteilt.

Saddam Hussein als Gefahr für die Welt? US-Invasion im Irak jährt sich zum 20. Mal Anfang 2003 traf der damalige US-Präsident George W. Bush die Entscheidung, den irakischen Präsidenten Saddam Hussein mit Gewalt zu stürzen. © Quelle: Reuters

Von einem irakischen Gericht angeklagt wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, laut Human Rights Watch hatte er bis zu 290.000 Menschen ermorden lassen, starb er am 30. Dezember 2006 durch den Strang.

Muammar al-Gaddafi – von Libyern gemeuchelt

42 Jahre lang hat Muammar al-Gaddafi an der Spitze der „Großen Sozialistischen libysch-arabischen Volksrepublik“ gestanden. Doch der anfängliche Revolutionär und Sozialreformer wandelte sich im Laufe seiner Herrschaft zum Diktator, der Gegner gnadenlos verfolgen ließ. Ungezählte Libyer und Libyerinnen verschwanden in den Jahrzehnten von Gaddafis Schreckensherrschaft, entführt und oft wohl auch getötet von den Sicherheitsdiensten oder abgeurteilt von den libyschen „Volksgerichtshöfen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der libysche Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi 2011 in seiner Hauptstadt Tripolis. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Zudem schürte er Aufstände in afrikanischen Nachbarländern, unterstützte internationale Terroristen. Bei gleich mehreren Anschlägen führen die Spuren des Ursprungs in die libysche Hauptstadt Tripolis: 1986 auf die Berliner Diskothek La Belle, bei Bombenexplosionen 1988 an Bord eines US-Passagierflugzeugs über dem schottischen Lockerbie und 1989 an Bord eines französischen Flugzeugs über dem Niger.

Als 2011 der sogenannte Arabische Frühling auch Libyen erreichte, blieb Gaddafi starrsinnig. In bizarren Reden verteidigte er sein politisches Erbe und lehnte jeglichen Wandel ab, ein Bürgerkrieg mit dem Einsatz von Massenvernichtungsmitteln drohte. Am 17. März ermächtigten die Vereinten Nationen die internationale Staatengemeinschaft zu militärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, zwei Tage später begannen die USA, Großbritannien und Frankreich mit Luftangriffen auf Gaddafis Truppen. Am 20. Oktober 2011 wurde er von oppositionellen Rebellen gefangen genommen und zu Tode misshandelt.

Milosevic im Haager Tribunal am 31. Juli 2004. © Quelle: picture-alliance / dpa/dpaweb

Slobodan Milosevic – Herzinfarkt in Haft

Kriege „entstehen“ nicht wie Naturereignisse, Menschen sind für Kriege verantwortlich. Dem aus sechs Teilrepubliken bestehenden sozialistischen Einparteienstaat Jugoslawien drohte Anfang der 90er-Jahre der Zerfall. Der damalige Präsident der größten und mächtigsten Teilrepublik Serbien ließ als Reaktion die Panzer der von ihm kontrollierten Armee Jugoslawiens rollen – zunächst gegen Slowenien, das aber aufgrund seiner ethnischen Homogenität und der ökonomischen Stärke schnell seine Unabhängigkeit erreichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann rollten serbisch-jugoslawische Panzer gegen Kroatien, dann gegen Bosnien-Herzegowina, schreckliche Kriegsverbrechen geschahen – wie zum Beispiel im ostbosnischen Srebrenica. Als Ähnliches auch im Kosovo drohte, griff die Nato 1999 ein und beendete die Serie von Kriegen – die ersten in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Im Oktober 2000 führte ein Aufstand in Serbien zum Sturz von Milosevic. Reformpräsident Zoran Dindic, der später ermordet wurde, lieferte den gestürzten Diktator an den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag aus. Dort wurde gegen Milosevic wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verstößen gegen die Genfer Konventionen sowie zahlloser Deportationen verhandelt. Am 11. März 2006 erlag der damals 64-Jährige in seiner Zelle einem Herzinfarkt.

Augusto Pinochet – gestorben im Hausarrest

Mit amerikanischer Hilfe putschte der chilenische General Augusto Pinochet im September 1973 die demokratisch legitimierte chilenische Regierung des Sozialisten Salvador Allende weg und etablierte eine brutale Militärdiktatur, die im Zuge des „globalen Frühlings“ der Demokratie 1990 endete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obwohl bis zu 4000 Menschen ermordet wurden, etliche spurlos verschollen sind, zudem etwa 20.000 Menschen außer Landes vertrieben worden, tut sich Chile bis heute mit der juristischen Aufarbeitung des Diktaturerbes schwer. 2001 wurde ein Prozess gegen Pinochet eröffnet, er wurde jedoch aus gesundheitlichen Gründen für nicht verhandlungsfähig erklärt. In seinem privaten Haus in der Hauptstadt Santiago stand er fortan unter Hausarrest. Im Dezember 2006 starb der Diktator, ohne dass er für die Verbrechen während seiner Herrschaftszeit je verurteilt wurde.

Ferdinand Marcos – der Kleptokrat floh nach Hawaii

20 Jahre lang, von Dezember 1965 bis Februar 1986, regierten Ferdinand Marcos und sein Clan die Philippinen diktatorisch. Rund 30.000 Menschen, darunter Oppositionelle, Studierende, Journalistinnen, Journalisten, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wurden in Militärlagern inhaftiert. Unter allen Diktatoren gilt Marcos bis heute als einer der skrupellosesten – Kleptokraten, Freunde, Verwandte und Imelda, die Frau des Diktators, stahlen und transferierten Millionen Dollar ins Ausland.

Das Ende der Diktatur begann 1986, als Marcos einen prominenten Kritiker bei seiner Rückkehr am Flughafen von Manila erschießen ließ. Der Trauerzug wurde zum Massenprotest gegen die Diktatur. Die anschließende Flucht der Familie war der Auftakt für die philippinische Demokratie. Marcos durfte sein Leben friedlich im Exil auf Hawaii beenden, wo er am 28. September 1989 starb.

Der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu im Oktober 1984 mit seiner Frau Elena bei einem Deutschland-Besuch. © Quelle: picture alliance / dpa

Nicolae Ceaușescu - erschossen nach kurzem Prozess

Innerhalb der Riege der grauen Ostblock-Apparatschiks galt der Rumäne Nicolae Ceaușescu als bizarre Erscheinung. Denn er beherrschte sein bettelarmes Land von 1965 bis 1989 wie ein royaler Despot, weshalb er im Westen auch gern als kommunistischer Dracula bezeichnet wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er plünderte das Land aus, verfolgte gnadenlos Kritiker und ließ sich mit Wendungen wie „Titan der Titanen“ oder „unversiegbarer Quell der Weisheit“ huldigen. Angesichts der Auflösungserscheinungen der Diktaturen im Ostblock Ende 1989 wollte sich Ceaușescu gemeinsam mit seiner Frau noch einmal von einer herangekarrten Menge von 100.000 Menschen in Bukarest bejubeln lassen. Als sie registrierten, dass die Stimmung der Massen kippte, ließen sie sich von herbeibeorderten Helikoptern evakuieren.

Nach bürgerkriegsähnlichen und verlustreichen Gefechten, die sich sein gefürchteter Geheimdienst Securitate mit Aufständischen lieferte, wurde das Herrscherpaar nach seiner Inhaftierung durch Soldaten und einem Schnellverfahren am 25. Dezember 1989 hingerichtet – als im TV ausgestrahltes Signal an die Verteidiger, dass die Zeit der Diktatur vorbei sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Francisco Franco – unbehelligt bis ans Lebensende

Fast 40 Jahre Regentschaft in Spanien verdankte General Francisco Franco vor allem der tatkräftigen militärischen Unterstützung durch den deutschen Diktator Adolf Hitler und den Italiener Benito Mussolini.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1936 putschte Franco gegen die demokratische Regierung der spanischen Republik und errichtet nach seinem Sieg im Bürgerkrieg eine faschistische Diktatur, die sich am Wesen seiner deutschen und italienischen Mentoren ausrichtete: Zunächst ließ er mehrere Hunderttausend vermeintliche und tatsächliche Gegner exekutieren.

Rund 1,5 Millionen politische Häftlinge verschwanden in 190 Konzentrationslagern. Am Weltkrieg beteiligte sich Spanien nicht, sodass die Diktatur auch die Nachkriegszeit überlebte – bis Franco am 20. November 1975 im Alter von 82 Jahren unbehelligt starb. Bis heute streitet Spaniens über den Umgang mit dem Erbe der Diktatur – zu einer juristischen Aufarbeitung kam es nie.

Der damalige chinesische Staatsführer Mao Tse-Tung im Jahr 1967. © Quelle: UPI/dpa

Mao Zedong – nur seine Gefolgsleute wurden bestraft

Gemessen an den Zahlen der Todesopfer war Chinas Führer Mao Zedong der wohl grausamste Diktator der Nachkriegszeit: Mao wird insgesamt für 40 bis 80 Millionen Tote verantwortlich gemacht, die aufgrund von vermeidbaren Hungersnöten, Bestrafungsaktionen und politischen Säuberungen vor allem während er sogenannten Kulturrevolution (1966 bis 1976) starben.

Bestraft für das Grauen, dessen Ausmaße sich erst nach Maos Tod 1976 allmählich abzeichneten, wurde Maos „politische Erben“, seine Witwe und ehemalige Weggefährten. Eine wirklich Distanz zum roten Terror unter Mao gibt es in der Volksrepublik China aber bis heute nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pol Pot – gestorben im Buschversteck

Wie Kartenhäuser fielen nach dem Abzug der Amerikaner und dem Sieg des kommunistischen Nordens in Vietnam Mitte der 70er-Jahre die prowestlichen Systeme Indochinas in sich zusammen.

Auch Kambodscha, ein bis dato klug regiertes und intaktes Land, war als Folge des Vietnam-Krieges und amerikanischer Bombardierungen zu einer leichte Beute kommunistischer Rebellen geworden. Mit ihrem Sieg etablierten die sogenannten Roten Khmer in Kambodscha zwischen 1975 bis 1979 eine Schreckensherrschaft, die in der Menschheitsgeschichte ihresgleichen sucht: Zwischen 750.000 und mehr als zwei Millionen Menschen kamen durch Hinrichtung in den sogenannten Killing Fields, durch Zwangsarbeit, Hunger und mangelhafte medizinische Versorgung ums Leben – bei einer Gesamtbevölkerung von ungefähr acht Millionen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Städte wurden entvölkert, die Stadtbevölkerung wurde zur Landarbeit gezwungen, wer eine Brille trug galt als intellektuell, was einem Todesurteil gleichkam. An der Spitze der als Steinzeitkommunisten bezeichneten Bewegung stand ein Mann, der einst in Frankreich Radioelektronik studiert hatte: Pol Pot, in seinem Reich auch „Bruder Nummer eins″ genannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst eine Invasion durch den ebenfalls kommunistischen Nachbarn Vietnam beendete Anfang 1979 das Schreckensregime. Pol Pot starb im April 1998 im thailändisch-kambodschanischen Grenzgebiet, wo er seit fast 20 Jahren einen Guerillakrieg gegen die neue Regierung führte, vermutlich eines natürlichen Todes. Seine Auslieferung stand unmittelbar bevor. Die UN hatten erst in den 1990er-Jahren mit der juristischen Aufarbeitung begonnen und das Rote-Khmer-Tribunal eingerichtet.

Der ugandische Staatschef Idi Amin im Februar 1972 in Hamburg. Amin, der von 1951 bis 1960 Ugandas Boxmeister im Halbschwergewicht war, erreichte 1961 als erster farbiger Soldat Ugandas Offiziersrang. Mit einem Staatsstreich riss er 1971 die Macht an sich und übte bis zu seiner Flucht 1979 eine Schreckensherrschaft aus. Rund 300.000 Menschen sollen, nach Schätzungen von Amnesty International, seinem Terrorregime zum Opfer gefallen sein. © Quelle: picture-alliance / dpa

Idi Amin – Tod im saudischen Exil

In Uganda herrschte Diktator Idi Amin von 1971 bis 1979. Er gilt als einer der schrecklichsten Schlächter des afrikanischen Kontinents. Zwischen 300.000 und 400.000 Menschen fielen nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen seiner achtjährigen Gewaltherrschaft zum Opfer. Amin ließ nach Augenzeugenberichten die Leichen seiner Opfer, weil Massengräber nicht kurzfristig angelegt werden konnten, den Krokodilen im Viktoriasee zum Fraß vorwerfen.

Amins Herrschaft endete am 11. April 1979, als tansanische Truppen, deren Land der Diktator zuvor angegriffen hatte, zusammen mit einer ugandischen Exilarmee die Hauptstadt Kampala eroberten. Zu einer juristischen Aufarbeitung seiner Herrschaftszeit kam es nicht, Saudi-Arabien gewährte dem Schlächter von Afrika, wie Amin titulierte wurde, Exil. In einer Villa in Dschidda starb er am 16. August 2003 an Bluthochdruck und Nierenversagen.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige