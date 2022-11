„Kein Krankenhaus muss schließen“: Lauterbach kündigt Hilfsprogramm an

Vor Gruppenspiel am Dienstag

Ohne Hoheitszeichen: US-Verband zeigt eine andere Flagge des Iran

Bei der Fußball-WM in Katar kommt es am Dienstag zum Duell zwischen den USA und dem Iran. Vor allem politisch hat dieses Spiel hohen Stellenwert - zwischen beiden Ländern herrschen enorme Spannungen. Nun zeigte der US-amerikanische Verband in den sozialen Netzwerken Irans Flagge ohne das Emblem der Islamischen Republik.