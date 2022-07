Ein Land am Limit

Die dysfunktionale Republik: sechs Baustellen, die Deutschland lähmen

Marode Autobahnbrücken, Chaos an den Flughäfen, unsichere IT-Infrastruktur: Vieles in Deutschland läuft gerade aus dem Ruder. Immer öfter scheint der Staat an seine Grenzen zu kommen. Eine Bestandsaufnahme.