Berichte von Überlebenden: „Da war ein schwarzer Tunnel, Rauch, Feuer“

In der Ukraine hat sich innerhalb weniger Minuten ein Sommer-Treffpunkt in ein höllisches Inferno verwandelt. Der russische Raketenangriff in der ukrainischen Stadt Krementschuk zerstörte ein Einkaufszentrum, in dem Kunden und Angestellte ihrem Alltag nachgingen – 20 Menschen werden immer noch vermisst. Die Überlebenden sind erschüttert von der Gewalt, die ihnen widerfahren ist.