Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu zu Gesprächen in Ankara getroffen. Thema waren unter anderem die Getreideexporte aus der Ukraine. Lawrow hält aber damit verbundene Probleme für aufgebauscht, wie er betont.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow (links) trifft sich mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu zu Gesprächen in Ankara.

Bei Treffen in Ankara

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist der Meinung, dass die Engpässe bezüglich der Getreideexporte aus der Ukraine „kein existenzielles Problem“ darstellen. Das betonte er bei einer Pressekonferenz während eines Treffens mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Ankara. Der Anteil des ukrainischen Getreides auf dem Weltmarkt liege unter 1 Prozent. „Deswegen hat das nichts mit der aktuellen Lebensmittelkrise zu tun“, betonte Lawrow. Der Westen würde diese Problem aufbauschen.

Çavuşoğlu verwies auf einen mit den Vereinten Nationen ausgearbeiteten Plan für eine freie Schifffahrt, um Getreidelieferungen zu ermöglichen. Hierzu müssten aber die Ukraine sowie Russland zustimmen. Er bot ein Treffen beider in Istanbul an.

Die Türkei ist an Bemühungen für die Einrichtung eines Mechanismus unter Führung der UN beteiligt, der einen sicheren Korridor für Getreidelieferungen aus der Ukraine sowie Lebensmittel und Dünger aus Russland vorsieht. Die Türkei würde den Transport von Getreide im Schwarzen Meer erleichtern und schützen, wie Vertreter des Landes erklärt haben.

Von der Leyen nennt Russlands Umgang mit Getreideexporten „beschämend“ Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, „den Hunger als Instrument der Macht“ einzusetzen. © Quelle: Reuters

Russland blockiert ukrainische Häfen

Russland blockiert im Zuge seines Angriffskrieges ukrainische Häfen. Die Ukraine gehört zu den größten Weizenexporteuren. Expertinnen und Experten sowie Politikerinnen und Politiker warnen vor einer globalen Nahrungsmittelkrise und vor Hunger in vielen Teilen der Welt. Seit Beginn des Krieges am 24. Februar seien die Weltmarktpreise etwa für Weizen stark gestiegen, und Lebensmittel würden auch knapp.

Vor der Lawrow-Reise bekräftigte Russland einmal mehr, dass Seeminen in den Gewässern vor der Schwarzmeerküste entschärft werden müssten, damit der Schiffsverkehr sicher sei. Dabei könnten türkische Expertinnen und Experten helfen.

Die Ukraine befürchtet allerdings neue Angriffe von der russischen Kriegsmarine. Russland wiederum will verhindern, dass Schiffe verdeckt Kriegsgerät in die Ukraine bringen. Das russische Verteidigungsministerium schlug vor, den Hafen der besetzten ukrainischen Stadt Mariuopol am Asowschen Meer für den Getreideexport zu nutzen.

23 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten nicht exportieren

Wegen der Blockade von Schwarzmeerhäfen durch Russland kann die Ukraine nach eigenen Angaben mehr als 23 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten nicht exportieren. Dies teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit.

Trotz des seit mehr als drei Monaten dauernden russischen Angriffskriegs seien aber 75 Prozent der Vorjahresflächen bestellt worden. Das Landwirtschaftsministerium arbeite nun an der Einrichtung mobiler Silos, um die Lagerkapazitäten um zehn bis 15 Millionen Tonnen zu erhöhen.

RND/sf/dpa

