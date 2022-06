Boris Johnson will „Schlussstrich“ unter Debatten über seine Zukunft ziehen

Erst am Montag hat der britische Premierminister Boris Johnson ein Misstrauensvotum in seiner eigenen Fraktion überstanden. Nun will Johnson weitere Personaldebatten vermeiden, sie seien lediglich „Fragen, mit denen sich unsere Gegner beschäftigen wollen“. Doch die nächste Krise bahnt sich bereits an.