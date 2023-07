Getreidetransporte im Schwarzen Meer: Schifffahrt fürchtet um Sicherheit

London. Die Ukraine, die Vereinten Nationen, China, Schwellenländer und westliche Staaten: Sie alle haben Russland aufgefordert, die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer wieder zu ermöglichen. Auch die Schifffahrtsindustrie wäre bereit, die Lieferungen wieder aufzunehmen, wenn das Risiko abschätzbar wäre, sagte John Stawpert von der Internationalen Schifffahrtskammer, die für 80 Prozent der weltweiten Handelsschifftonnage verantwortlich ist. „Die Schifffahrt hat sich angesichts dieser Art von Risiken immer als sehr, sehr widerstandsfähig erwiesen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ukraine, die ebenso wie Russland ein wichtiger Lieferant von Weizen, Gerste und Pflanzenöl für Länder des globalen Südens ist, hat in diesem Jahr 32,9 Millionen Tonnen Getreide in die Welt geliefert und 80 Prozent des Weizens für die humanitäre Hilfe des Welternährungsprogramms bereitgestellt. Nach der Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland richtete die Ukraine ein Schreiben an die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, in dem sie einen eigenen vorübergehenden Schifffahrtskorridor ankündigte und erklärte, sie werde „Garantien für die Entschädigung von Schäden geben“. Doch Russland drohte, dass es Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, als mögliche militärische Ziele ansehen könnte. Die Ukraine wiederum reagierte mit einer ähnlichen Drohung gegenüber Russland. Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Werschinin betonte am Freitag, die russische Marine werde Schiffe erst überprüfen, um sicherzustellen, dass sie keine Waffen transportieren, bevor sie weitere Maßnahmen ergreife.

Russland stoppt Abkommen über Getreidelieferungen aus der Ukraine Fast ein Jahr nach seinem Inkrafttreten läuft an diesem Montag das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aus. © Quelle: dpa

Die Schifffahrtsindustrie braucht, um die Lieferungen wieder aufzunehmen, Garantien der Kriegsparteien, dass Fracht und Besatzung auch sicher sind. Erst dann werden auch die Versicherer wieder einsteigen, sind sich Expertinnen und Experten sicher. Der Wert des ukrainischen Getreides an Bord eines Schiffes belaufe sich oft auf Dutzende Millionen Euro, sagte Jayendu Krishna vom Beratungsunternehmen Drewry. An Bord sind meist um die 20 Seeleute. Alle Schiffe werden vor dem Auslaufen einer Risikoanalyse unterzogen und im Schwarzen Meer sind diese Risiken derzeit riesig. Eine Kollision mit Seeminen und Angriffe auf die Häfen, bei denen die Schiffe getroffen werden, sind durchaus realistische Szenarien. Ein direkter Angriff auf ein Schiff selbst wäre nach wie vor eine „enorme Eskalation“, sagte Stawpert. „Die Millionen-Dollar-Frage ist, ob die Drohungen gegen die Handelsschifffahrt ernst gemeint sind und ob sie auch umgesetzt werden. Und das kann man nicht mit Sicherheit sagen, bevor es tatsächlich passiert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Versicherer sehen schwarz

Vor diesem unsicheren Hintergrund sei es unwahrscheinlich, dass die Versicherer dieses Risiko tragen wollen, teilte die International Union of Marine Insurance mit, die nationale und internationale Seeversicherer vertritt. Die Gruppe hält es auch für unwahrscheinlich, dass die Eigner ihre Schiffe und Besatzungen in solche Gefahr bringen würden. Dies sieht auch Munro Anderson so, operativer Leiter von Vessel Protect, einer Organisation, die Kriegsrisiken auf See bewertet und Versicherungen anbietet. Die nötigen Sicherheitsbedingungen könnten im Moment nicht garantiert werden, sagte er.

Krishna vom Beratungsunternehmen Drewry sagte, die Eigner bräuchten eine Versicherung bei den zwölf Anbietern der International Group of P&I Clubs, die laut ihrer Website Haftpflichtversicherungen für etwa 90 Prozent der weltweit auf dem Seeweg beförderten Güter anbietet.

„Die P&I-Clubs werden sich hüten, ohne eine Garantie der Vereinten Nationen oder einer anderen Institution eine Versicherung abzuschließen“, sagte er.

Die International Group of P&I Clubs teilte mit, dass ihr Vorstandschef der einzige sei, der sich dazu äußern könne, und dass er im Urlaub sei. Die einzelnen Clubs lehnten entweder einen Kommentar ab oder reagierten nicht auf Anrufe oder E-Mails.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

David Heindel, der Chef der Seeleute-Abteilung der Internationalen Transportarbeiterföderation, einer Gewerkschaft für Besatzungsmitglieder, sagte, Fragen des Versicherungsschutzes seien den Seeleuten nicht so wichtig, sie wollten in erster Linie wissen, ob sie sicher seien. Besatzungen von Schiffen dürften niemals zur Zielscheibe werden, nur weil sie ihre Arbeit machten.

Getreidetransporte: Streitthema in EU

In der Zwischenzeit soll Getreide vermehrt auf dem Straßen-, Schienen- und Flussweg nach Europa gebracht werden, was allerdings höhere Transportkosten zur Folge haben dürfte. Außerdem ist das ukrainische Getreide in der Europäischen Union ein heikles Thema: Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien erklärten am Mittwoch, dass sie das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide bis zum Ende des Jahres verlängern wollen.

Sie würden zwar weiterhin Getreide über ihre Grenzen zu den Weltmärkten befördern, aber ihre Verbote könnten zu Problemen führen, wie etwa zu Infrastrukturengpässen, bei denen dann lokales Getreide den ukrainischen Produkten vorgezogen wird, so Carlos Mera, Leiter der Abteilung für Agrarrohstoffmärkte bei der Rabobank.

Die fünf Länder sind der Ansicht, dass ukrainisches Getreide ihre Märkte überschwemmt hat, was zu einem Überangebot führte und die Preise für ihre Landwirtinnen und Landwirte drückte. Im Vorfeld von EU-Gesprächen nächste Woche unterzeichneten sie eine gemeinsame Erklärung, in der sie forderten, Wege zu finden, wie ukrainische Lebensmittel in die Welt geliefert werden können, ohne der eigenen Agrarindustrie zu schaden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dies ist eine weitere Hürde für die Ukraine – und möglicherweise auch für Entwicklungsländer, die bereits mit zunehmend hohen Lebensmittelpreisen zu kämpfen habe. Die Weizenpreise sind in der letzten Woche um etwa 17 Prozent gestiegen. Grundnahrungsmittel wie Brot und Nudeln werden dadurch teurer und viele Millionen Menschen würden in die Ernährungsunsicherheit getrieben, sagte Mera.

RND/AP