Die Zahl der im Dienst angegriffenen Rettungs­kräfte ist weiter angestiegen. Wie eine eine Umfrage des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) in allen 16 Bundes­ländern ergab, sind im Jahr 2022 bundesweit rund 80.000 Einsatz­kräfte Opfer von Gewalt im Einsatz geworden. Darunter waren etwa 76.000 Polizei­beamtinnen und -beamte, 1000 Feuerwehr­leute und 2100 andere Rettungs­kräfte. Die Dunkelziffer dürfte Expertinnen und Experten zufolge noch deutlich höher liegen.

Spitzen­reiter im Länder­vergleich ist den Zahlen nach das bevölkerungs­reichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dort ist bei 20.163 Straftaten eine Polizistin oder ein Polizist als Opfer registriert. Allerdings waren 12.152 Fälle davon Widerstands­handlungen, also 60 Prozent der Fälle. Sie ziehen keine Verletzung von Polizisten nach sich, sondern behindern die Ausübung der Tätigkeit der Beamten, weshalb sie in die Statistik eingehen. Schwere oder gefährliche Körper­verletzungen erlitten in NRW 795 Polizistinnen und Polizisten, 31 Feuerwehr­leute und 64 sonstige Rettungs­kräfte.

In Bayern waren 4532 Polizistinnen und Polizisten Geschädigte von Widerstand, 5364 von Beleidigungen – einer weiteren häufigen Straftat gegen Einsatzkräfte, die als Form des verbalen Übergriffs erfasst wird –, sowie 6502 eines tätlichen Angriffs. Insgesamt gab es in Bayern 19.057 Fälle. Die Quote betroffener Einsatz­kräfte ist in Bayern besonders hoch: 2022 gab es im Freistaat 34.204 Polizei­vollzugs­beamte, sodass rechnerisch deutlich mehr als die Hälfte im Dienst angegriffen wurde.

Ein anderes Bild ergibt sich für die Rettungs­kräfte: Bei drei Millionen Rettungsdienst­einsätzen wurden in Bayern 285 Straftaten zum Nachteil von Einsatz­kräften erfasst und 76 Straftaten zum Nachteil von Feuerwehr­leuten bei 260.000 Einsätzen im Jahr 2022. Gemessen an der Einwohner­zahl werden die Einsatz­kräfte in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland am häufigsten Opfer von Angriffen im Dienst.

Fredericke Leuschner, Expertin der Kriminologischen Zentral­stelle, einer Forschungs­einrichtung des Bundes und der Länder, hält gezielte Angriffe trotz allem für die Ausnahme. „Je schwerer das Delikt, umso stärker die Folgen und umso eher wird Anzeige erstattet“, sagte Leuschner dem RND. Dennoch gebe es diese Extreme – wie etwa zu Silvester in Berlin, als Feuerwehrkräfte in Hinterhalte gelockt und mit Pyrotechnik beschossen wurden.

Daher wird immer wieder mehr Schutz für Einsatz­kräfte gefordert: „Härtere Strafen sind nicht sinnvoll, weil ihre abschreckende Wirkung fraglich ist“, sagte Leuschner über mögliche Gegen­maßnahmen. „Diese Täter stehen ganz häufig unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen oder haben psychische Erkrankungen.“

Auch die erhöhte Aufmerksamkeit der Politik trage zu den steigenden Fallzahlen bei. Sachsen etwa meldete 2018 noch 1677 Übergriffe auf Einsatzkräfte, 2022 dann 2342, also 12 Prozent mehr. Rheinland-Pfalz meldete einen Anstieg der Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 15 Prozent von 1553 auf 1788, einen Anstieg der Delikte gegen die Feuerwehr um 225 Prozent von vier auf 13 an und gegen Rettungs­dienste um 27 Prozent von 114 auf 156.

„Ich bin nicht überzeugt, dass der Anstieg in den offiziellen Daten ein tatsächlicher ist, sondern ich glaube, da spielt eine Änderung im Anzeige­verhalten der Betroffenen rein“, sagte Leuschner. „Das erklärt die Zahlen nicht komplett, aber es relativiert sie.“

Ob sich der Aufwärtstrend 2023 fortsetzt, ist noch offen. Ausschließlich Rheinland-Pfalz lieferte eine Auswertung des ersten Halbjahres 2023. Sie zeigte vorerst keinen weiteren Anstieg, sondern belief sich in etwa auf die Hälfte der Zahlen von 2022.

Einige Bundesländer unterscheiden in ihrer Erhebungs­methodik Opfer- und Deliktzahlen. Die Datenlage zu Gewalt gegen Einsatzkräfte variiert daher stark. Eine Auswertung der Fallzahlen erfolgt über das Merkmal der Berufe der Opfer. Ein Fall kann daher mehrere Opfer beinhalten. Die insgesamt 9033 Einsatzkräfte, die zum Beispiel in Berlin Opfer von Gewalt wurden, korrespondieren mit 4371 Fällen.

Doch es dürfte noch deutlich mehr Betroffene geben. „In unseren Studien sagt die Hälfte der Einsatzkräfte, dass sie nach einem Fall von Gewalt gegen sie keine Anzeige erstattet haben“, berichtet Leuschner. Das könnte daran liegen, dass die Einsatzkräfte keine Aussicht auf Ermittlungs­erfolge sehen. „Wenn ich als Bürgerin auf der Straße beleidigt werde und Anzeige stelle, wird das Verfahren in den meisten Fällen – wie bei Einsatz­kräften auch – eingestellt. Einsatz­kräfte fragen sich, ob sie dafür den Strafverfolgungs­apparat beschäftigen müssen.“

Die meisten Zahlen zu Gewalt gegen Einsatz­kräfte kommen von der Polizei. „Sie sind am längeren Hebel“, erklärt die Expertin. „Sie haben das staatlich übertragene Gewalt­monopol und können Angreifer direkt festsetzen, ihre Personalien aufnehmen, anzeigen und eine Strafanzeige stellen.“

Daher geht Leuschner davon aus, dass die Dunkelziffer bei Feuerwehr und Rettungs­diensten höher ist als bei der Polizei. Das erkläre auch, wieso die meisten Bundes­länder eine Aufklärungs­quote von 98 Prozent der Fälle von Gewalt gegen Einsatz­kräfte vorweisen.

Rettungs­kräfte nicht für bedrohliche Lage geschult

Sie führte auch Befragungen unter Tätern durch, bei denen herauskam: „Das Verhalten von Einsatz­kräften kann auch eine Auswirkung auf Angriffe haben.“ Verständnis für die emotional aufgeladene und überfordernde Lage der Täter könne den Moment deeskalieren, so Leuschner. „Polizisten sind dafür geschult, im Rettungs­dienst müssen sie aus eigener Erfahrung schöpfen.“

Da es keine feststehende Definition von Übergriffen gibt, wird ein Begriffs­verständnis zugrunde gelegt, das sich zum einen an den Delikten orientiert, die vom BKA im Bundes­lagebild „Gewalt gegen Polizei­vollzugs­beamtinnen und Polizei­vollzugs­beamten“ festgelegt wurden, zum anderen aber auch den Tatbestand der Beleidigung als Form des verbalen Übergriffs berücksichtigt.