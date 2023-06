„Freibäder sind ein Pulverfass“: Deutschlands Bademeisterchef prangert zunehmende Gewalt an

Hannover/Berlin. In Deutschlands Freibädern kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Erst am Mittwoch wurde in Berlin Neukölln ein Freibad wegen einer Schlägerei geräumt. Mehrere Dutzend Beamtinnen und Beamte waren dabei im Einsatz. Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister (BDS), Peter Harzheim, blickt im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit großer Sorge auf die zunehmende Gewalt in den Freibädern. Harzheim hat im Jahr 1979 seine Abschlussprüfung zum Schwimmmeistergehilfen gemacht. Seit 2009 leitet er den Verband und ist seither Deutschlands oberster Schwimmmeister.

Herr Harzheim, in den vergangenen Tagen gab es mehrere Gewaltausschreitungen in Freibädern. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?

Wir möchten, dass die Leute gerne in die Bäder kommen und diesen Ort als Ort des Friedens und der Freude genießen können. Aber in der Tat: Heute gibt es immer wieder Ausnahmefälle, in denen die Gewalt in Bädern eskaliert, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Freibäder sind Orte, in denen man sich vergnügen und wo man Spaß haben will. Diese Gewalt hat in Freibädern nichts zu suchen.

Haben die Probleme aus Ihrer Sicht zugenommen?

In den vergangenen 20 Jahren haben wir schon eine Zunahme an Gewalt erlebt, die sich immer häufiger gegen unser weibliches Personal richtet. Schwimmmeisterinnen werden immer öfter angegriffen. Diese Entwicklung darf so nicht weitergehen. Auch Frauen, die mittlerweile 50 Prozent unseres Berufsstands ausmachen, muss mehr Wertschätzung entgegengebracht werden. Wir beobachten diese Entwicklung mit großer Sorge. Gerade in den Städten und großen Ballungszentren, in denen sich Clans angesiedelt haben, erleben wir immer häufiger Gewaltausschreitungen in den Freibädern. In diesen Städten sind die Freibäder wie ein Pulverfass.

Welche Konsequenzen fordern Sie, um die Freibäder sicherer zu machen?

Wir brauchen dort Sicherheitsleute, die am Eingang die Gäste kontrollieren. Das Sicherheitspersonal muss auch im Bad Präsenz zeigen, damit die Lage dort friedlich bleibt und es keine Randale gibt. Die Politik muss härter gegen die Gewaltausschreitungen vorgehen, anstatt immer nur Ankündigungen zu machen. Wir müssen diesen Clans und diesen gewalttätigen Leuten zeigen, dass sie sich das in unseren Freibädern nicht erlauben können. Hier geht aus meiner Sicht der NRW-Innenminister Herbert Reul mit gutem Vorbild voran. Kurz gesagt: Es muss mehr durchgegriffen werden, und zwar sofort und nicht erst, wenn die Situation schon eskaliert ist.

Mit NRW geht das erste Bundesland an diesem Donnerstag in die Sommerferien, weitere folgen. Angesichts der sommerlichen Temperaturen wird die Nachfrage nach Freibädern steigen. Sind die Bäder darauf vorbereitet?

Die Anzahl der Bäder hat sich in letzter Zeit zum Glück nicht drastisch verändert. Die Nachfrage kann schon bedient werden, aber mit einem großen Fragezeichen. Die Bäder sind zwar vorhanden, aber nicht das nötige Personal. Denn auch unser Berufsstand hat in den vergangenen Jahren mit einem immer größer werdenden Fachkräftemangel zu kämpfen.

Als Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister ist Peter Harzheim Deutschlands oberster Bademeister. © Quelle: Bundesverband Deutscher Schwimmmeister

Woran liegt das?

Auch bei uns gehen die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in Rente. Bedingt durch die Corona- und die Energiekrise haben wir außerdem viele Kolleginnen und Kollegen, die abgewandert sind. Das gilt besonders für studentische Aushilfen, die in anderen Berufen teils mehr Geld verdienen, um ihr Studium zu finanzieren. Das ist gerade ein Problem, das sich zur Freibadsaison zuspitzt, wenn die Freibäder parallel zu den Hallenbädern öffnen.

Welche Konsequenzen drohen?

Die Konsequenzen fallen drastisch aus – zulasten der Besucherinnen und Besucher. An einigen Standorten haben wir so große personelle Probleme, dass die Öffnungszeiten gekürzt werden müssen. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die Bäder mancherorts sogar mehrere Tage schließen müssen, um die Arbeitszeitgesetze einzuhalten und die Kollegen nicht zu überlasten.

Angesichts dieser Entwicklung: Muss sich Ihr Berufsstand da auch an die eigene Nase fassen?

Auf jeden Fall. Wie in vielen anderen Branchen hat man einfach nicht an den beruflichen Nachwuchs gedacht und die Ausbildung hinten angestellt. Das ist ein Problem. Da gilt es nun mit aller Kraft den Beruf des Schwimmmeisters transparenter und sichtbarer zu machen. Ich bin seit über 40 Jahren im Beruf und kann deshalb aus Erfahrung sagen: Das ist ein wunderschöner Beruf, in dem man mit Menschen arbeiten kann – von den Jüngsten bis zu den Ältesten. Die Bäder sind soziale Orte, an denen man friedfertig und gesellig die Zeit verbringt und sich vergnügt. Allein das zeigt bereits, wie viel Potenzial im Berufsstand steckt.

Was muss sich noch bessern?

Wir brauchen eine vernünftige, wertschätzende Bezahlung. Bei uns verdienen ausgebildete Fachkräfte im Schwimmbad meist weniger Geld als die Leute, die irgendwo am Fließband arbeiten. Das ist wohl die größte Stellschraube, um auch Argumente für unsere dreijährige Ausbildung zu schaffen und die Ausbildungsquote zu erhöhen. Da sind die Arbeitgeber in der Pflicht. Bei den kommunalen Bädern ist da bereits eine positive Entwicklung zu sehen. Aber wenn ich von Kollegen in privat betriebenen Bädern höre, dass sie teilweise mit unter 2000 Euro brutto nach Hause gehen, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf. Das sind aber zum Glück nur absolute Ausnahmen.