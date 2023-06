Gewalt in Freibädern: Polizeigewerkschaft für private Sicherheitsdienste und Videoüberwachung

Hannover/Berlin. Angesichts mehrerer gewaltvoller Auseinander­setzungen in Freibädern in den vergangenen Tagen hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) scharfe Präventiv­maßnahmen gefordert. „Die Einlass­kontrollen müssen strenger werden. Diese sollten von privaten Sicherheits­unternehmen unterstützt werden, um das Hausrecht von Beginn an deutlich zu machen“, sagte der Bundesvorsitzende Jochen Kopelke dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Aus seiner Sicht müsse es künftig möglich sein, schnell und niederschwellig Hausverbote mit einer empfindlichen Länge zu verhängen. „Zudem dürfte eine Video­überwachung für weitere Abschreckung sorgen.“

Der Haupt­geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeinde­bunds, Gerd Landsberg, hält es ebenfalls für angebracht, wenn in besonderen Brenn­punkten „zusätzliche Sicherheits­unternehmen die Angestellten in den Bädern unterstützen“, wie er dem RND sagte. „Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es an sehr heißen Tagen dazu kommt, dass die Freibäder ihre Kapazitäts­grenze erreichen und Personen abweisen müssen.“

„Konflikte gewaltfrei zu lösen hat durchweg abgenommen“

In den vergangenen Tagen kam es in mehreren Freibädern zu gewaltvollen Auseinander­setzungen mit mehreren Beteiligten. Wegen einer Schlägerei wurde etwa am Mittwochabend ein Freibad in Berlin Neukölln auf Anweisung der Schwimmbad-Leitung geräumt. Mehrere Dutzend Beamte waren dabei im Einsatz. Erst am Montag musste die Polizei in einem Freibad in Berlin Pankow einschreiten, nachdem sich ein Streit zwischen zwei Schwimmmeistern und zwei Jugendlichen zu einer Schlägerei mit rund 30 Beteiligten entwickelt hatte. Einen Tag zuvor wurde in Mannheim ein 24-Jähriger bei einer Schlägerei mit mehr als 40 Personen durch einen Messerstich leicht verletzt. Vier weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen durch Schläge.

„Dieses Phänomen der Gewalt in und durch Gruppen besorgt uns als Polizei­beschäftigte“, machte Kopelke deutlich und ergänzte: „Wir sehen natürlich auch die vermeidbaren Belastungen der Einsatzkräfte sowie deren Verletzungs­risiko.“ Einen konkreten Grund für solche Ausbrüche könne er nicht nennen, es gebe verschiedene Theorien. Der GdP lägen keine konkreten Zahlen vor, ob es tatsächlich einen Anstieg solcher Konflikte gäbe. Generell würden aber sinkende Gewalt­hemmschwellen auffallen – auch der Polizei selbst gegenüber. „Die Fähigkeit, Konflikte gewaltfrei und respektvoll zu lösen, hat durchweg abgenommen.“

Für Landsberg handelt es sich beim Phänomen der Massen­schlägereien in den Bädern eher um Ausnahmen. Diese würden, wenn es dazu käme, zwar die Schlagzeilen bestimmen, „aber nicht den Alltag in unseren Bädern“. Aus seiner Sicht könne es „immer bei großer Hitze und Alkoholkonsum vereinzelt auch zu Auseinander­setzungen kommen“, schränkt er ein, „aber das gut geschulte Personal in den Bädern kann diese Konflikte meistens entschärfen“.

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) sieht das Problem dagegen größer. „Beschäftigte in den Bädern leiden unter gesunkener Wertschätzung und fehlendem Respekt bestimmter Gruppen ebenso so sehr wie Beschäftigte in Polizei, Feuerwehr und Rettungs­diensten“, berichtet Präsident Fritz Schramma dem RND. Er glaubt, dass sich gesamt­gesellschaftliche Phänomene in den Bädern abbilden würden. „Unserer Erfahrung nach sind sich hochschaukelnde Gruppen­dynamiken und Selbstdarstellungs­drang oftmals erste Auslöser, denen es frühzeitig entgegenzuwirken gilt.“

Polizeigewerkschaft: Keine Streifen am Beckenrand

Für Kopelke ist klar, dass sich in staatlichen Schwimm­bädern jeder nicht nur sicher fühlen, sondern auch sicher sein müsse. „Wo das nicht der Fall ist, müssen die Zuständigen, bis hin zu den obersten politischen Entscheidern, sofort alles dafür tun“, so der GdP-Vorsitzende. Die Betreiber müssten sich zudem mit der Polizei und den Rettungs­diensten abstimmen und gemeinsame Konzepte entwickeln, damit schnelle Intervention und Hilfe möglich sind. „Die Polizei wird dabei unterstützen, Streifen am Beckenrand wird es jedoch nicht geben“, stellte Kopelke klar. Die Haupt­verantwortung liege bei den Badeanstalten, den Geschäfts­führungen und dem Personal vor Ort.

Laut DGfdB-Präsident hat man sich bereits an vorbelasteten Bäder­standorten mit entsprechenden Sicherheits­konzepten auf die neue Saison vorbereitet. Es sei auch bei den Beschäftigten ein großes Thema, im Eskalationsfall die Lage schnell wieder in den Griff zu bekommen. „Wir konnten ein verstärktes Interesse an unseren Seminaren zum Thema ‚Deeskalation‘ und ‚Rechte und Pflichten des Badpersonals‘ verzeichnen.“

Dies allein reiche aber nicht. Man sei darauf angewiesen, „dass die politisch Verantwortlichen ihre volle Unterstützung zeigen und innerhalb der Stadt­gesellschaft klare Bekenntnisse ausgesprochen werden, wie man sich ein Zusammenleben vorstellt und wie nicht“, so Schramma. Dabei nimmt er Ämter, Sicherheits­behörden und Institutionen gleichermaßen in die Pflicht, ganzheitliche Konzepte zu entwickeln, die „von einer stringenteren und schnelleren Rechts­durchsetzung positiv abgerundet werden sollten“.