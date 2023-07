Mehr Präsenz in den Freibädern? Polizeigewerkschaft kritisiert Faeser-Vorstoß scharf

Hannover/Berlin. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat mit Ablehnung auf Forderungen nach mehr Polizeipräsenz in Freibädern reagiert. „Es ist nicht Aufgabe der Polizei, in Freibädern die Spaßrutschen zu sichern oder die Liegewiese zu bestreifen“, sagte der Bundesvorsitzende Jochen Kopelke dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sowohl CDU-Chef Friedrich Merz als auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatten sich zuvor für eine stärkere Polizeiarbeit in den Einrichtungen ausgesprochen. Beim GdP-Vorsitzenden kommt der Vorstoß nicht gut an. „Die Bundesinnenministerin ist nicht zuständig für die Landespolizeiarbeit“, kritisierte er und fügte an: „Sie könnte aber über zusätzliche Gelder die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in den Ländern unterstützen.“

Kopelkes Forderung ist deutlich: „Die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse müssen sich gemeinsam mit den zuständigen Sportministerinnen und Sportministern noch dringend vor der Sommerpause mit der Lage befassen und Sofortmaßnahmen auf den Weg bringen. Es wäre falsch, Probleme einfach auf die Polizei abzuwälzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bademeister für Polizeipräsenz in Freibädern

Beim Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS) stoßen die Forderungen aus der Bundespolitik dagegen auf Zustimmung. „Wir begrüßen den Vorstoß von der Innenministerin, dass in den Freibädern auch Polizeipräsenz möglich sein muss“, sagte Präsident Peter Harzheim dem RND.

„Freibäder sind ein Pulverfass“: Deutschlands Bademeisterchef prangert zunehmende Gewalt an Mit Start der Sommerferien dürfte in vielen Bundesländern der Andrang auf Freibäder wieder steigen. Deutschlands oberster Schwimmmeister Peter Harzheim warnt jedoch: Mancherorts könnten Interessierte auf verschlossene Türen stoßen. Die Gewaltentwicklung in den Bädern sieht er mit Sorge – vor allem gegenüber weiblichem Personal. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Es helfe zwar, dass viele Bäder Security-Unternehmen beauftragt hätten, die im Notfall einschreiten würden. „Begleitender Polizeischutz zum Vorbeugen von Gewaltausbrüchen ist auf jeden Fall gut, auch wenn dies natürlich nicht Standard sein sollte.“

Vor allem in Berlin hat es in den letzten Wochen vermehrt gewaltvolle Auseinandersetzungen in Freibädern gegeben. Pünktlich zum Ferienstart hat die Polizei nun mit einer mobilen Wache vor dem Prinzenbad in Friedrichshain-Kreuzberg reagiert. Das Neuköllner Columbiabad war am frühen Sonntagabend zum wiederholten Mal wegen Auseinandersetzungen frühzeitig geschlossen und geräumt worden. Bei der Einrichtung hieß es am Mittwochmorgen, das Columbiabad bleibe vermutlich die gesamte Woche zu, es werde von Tag zu Tag neu entschieden.