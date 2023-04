Nach antisemitischen Parolen: Gewerkschaft der Polizei fordert Verbot von Palästinenser-Demo in Berlin

Die Polizeigewerkschaft GdP fordert das Verbot einer palästinensischen Demonstration in Berlin. Es seien erneut antisemitische Volksverhetzungen zu erwarten, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Sven Hüber dem RND. Bei einer ähnlichen Demo am Osterwochenende waren antisemitische Parolen gerufen worden.

Berlin. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert das Verbot einer für den kommenden Sonntag in Berlin angemeldeten Demonstration des palästinensischen Netzwerks Samidoun. Ein solches Verbot wird zweier Versammlungen am Wochenende wird zur Zeit von der Berliner Innenverwaltung geprüft, wie ein Behördensprecher der dpa sagte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nach den widerwärtigen antisemitischen Ausfällen und massiven Drohungen gegen jüdische Mitbürger bei einer Demonstration desselben Vereins am vergangenen Ostersamstag besteht die eklatante Gefahr, dass sowohl unser Grundgesetz wie auch das Versammlungsrecht für menschenverachtende Hetzparolen und zu Gewaltaufforderungen erneut missbraucht werden“, sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Sven Hüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dem müsse die Versammlungsbehörde einen endgültigen Riegel vorschieben.

Hüber: Erneute Straftaten zu erwarten

„Aufzüge, von denen Straftaten wie Volksverhetzung ausgehen, sind eindeutig unzulässig“, sagte der Polizeigewerkschafter. Darüber sollte es „allein schon vor dem Hintergrund unserer Geschichte keine zwei Meinungen geben“. Ein Verein, „der offensichtlich die grundgesetzlich geschützte freie und friedliche Meinungsäußerung für eine unsägliche Judenhetze instrumentalisiere“, sei absolut ungeeignet, eine Versammlung durchzuführen, „die unseren demokratischen Maßstäben entspricht“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Aus unserer Sicht sind wieder aktiv gesteuerte Straftaten aus dem Versammlungsgeschehen heraus zu erwarten“, sagte Hüber dem RND. „Vor diesem Hintergrund darf diesem Verein keine Möglichkeit eingeräumt werden, Menschenfeindlichkeit zu propagieren“, unterstrich er.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Vorfeldorganisation der Terrororganisation PFLP

Am vergangenen Samstag hatten mehrere hundert Menschen in Berlin-Neukölln an einer Demonstration anlässlich der Zusammenstöße israelischer Sicherheitskräfte mit Palästinensern an der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem teilgenommen. Berichten der gemeinnützigen Beobachtungsstelle Democ und des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus zufolge riefen Teilnehmer der Demonstration antisemitische Parolen. Die Demonstrierenden hätten gemeinsam „Tod, Tod, Tod Israel!“ gerufen, ein Demonstrant sogar „Tod den Juden“, berichtete Democ. Die Berliner Polizei war zwar mit einem großen Aufgebot und eigenen Übersetzern bei der Demonstration vertreten, nahm aber erst nach der öffentlichen Berichterstattung Ermittlungen auf.

Zu der Demonstration hatte das palästinensische Netzwerk Samidoun aufgerufen, das auch zur Demonstration am kommenden Sonntag anlässlich des „Internationalen Tags der Palästinensischen Gefangenen“ mobilisiert. Samidoun bezeichnet sich als „Palästinensisches Gefangenen-Solidaritätsnetzwerk“ und ist weltweit in mehreren Ländern aktiv. Das Netzwerk gilt als Vorfeldorganisation der Terrororganisation PFLP, die auf der EU-Terrorliste steht. Bei von Samidoun organisierten Demonstrationen wurden in den vergangenen Jahren wiederholt antisemitische Parolen gerufen und es kam zu Übergriffen auf Journalisten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Terror neben Tanz: Wie rechtsextreme Attentäter auf Tiktok glorifiziert werden Tiktok ist längst eine der populärsten Social-Media-Plattformen der Welt. Doch zwischen den oft unterhaltsamen Kurzvideos suchen sich auch Neonazis ihren Platz. Selbst rechtsextreme Mörder und Attentäter werden dort glorifiziert - ohne dass es Tiktok gelingt, das zu verhindern. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Die Berliner Polizei hatte im Mai 2022 gleich mehrere palästinensische Kundgebungen und Demonstrationen anlässlich des sogenannten Nakba-Tages verboten, weil die Behörde mit antisemitischen Parolen, Gewaltverherrlichung, Einschüchterungen und Gewalttaten rechnete. Am Nakba-Tag am 15. Mai erinnern Palästinenser an Flucht und Vertreibung im Zusammenhang mit der Staatsgründung Israels. Auch in diesem Jahr rufen palästinensische und antiisraelische Gruppen rund um diesem Tag wieder zu Protesten in Berlin auf.