„Klientelpolitik für Konsumenten“: Scharfe Kritik an Cannabis-Plänen der Ampel

Weitere 15 Tage

Kranker Nawalny muss erneut in Isolationshaft

Kremlgegner Alexej Nawalny sitzt seit mehr als zwei Jahren in einem russischen Straflager. Der 46-Jährige leidet unter den harten Haftbedingungen. Nun wurde Nawalny erneut in eine Einzelzelle verlegt. In Anlehnung an den Mordanschlag mit dem Nervengift „Nowitschok“ gegen Nawalny vermutet sein Anwalt weitere Pläne des Kreml.