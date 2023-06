Gewerkschaft der Polizei will mehr Einsatz gegen Messerkriminalität

Berlin. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, hat nach dem jüngsten Beschluss der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern für ein bundeseinheitliches Verbot von Waffen in Zügen und an Bahnhöfen mehr Einsatz besonders gegen Messerkriminalität gefordert. „Messertaten verunsichern die Bürger nicht erst seit gestern“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Chefinnen und Chefs der Innenressorts müssen schnell ins Handeln kommen. Alle wissen um die Brisanz dieses Deliktes. Eine erfolgreiche Bekämpfung der Messerkriminalität erfordert ein zwischen Ländern und dem Bund abgestimmtes, vor allem jedoch umfassendes Maßnahmenpaket.“

Dabei gehe es um Prävention, Repression und Datenaustausch beteiligter Behörden. So sei es richtig, dass die IMK zur verbesserten Abwehr von Gewalttaten psychisch beeinträchtigter beziehungsweise auffälliger Menschen, den Kreis der beteiligten, sich abstimmenden Behörden deutlich erweitern wolle. Dies könne bereits im Vorfeld für erkrankte Menschen und Gewaltopfer das Risiko schwerer und tödlicher Verletzungen verringern. Polizeiliche Einsatzkräfte würden seltener in eskalierende Lagen geraten, in denen von der Schusswaffe Gebrauch werden müsse, so Kopelke.

Allerdings sei ein Beschluss „erst dann glaubwürdig, wenn aus Theorie Praxis wird“. Die Einsicht, dass man Messerkriminalität deutlich stärker in den Fokus nehmen müsse, komme ohnehin sehr spät. Bereits 2018 habe die Gewerkschaft der Polizei aussagekräftige Lagebilder gefordert.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Messerverbot in der Bahn Faeser hat auf der Innenkonferenz in Berlin ein generelles Waffenverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln und striktere Kontrollen vorgeschlagen. © Quelle: Reuters

Technik kann helfen

Auf der Hand liege, dass viel zu wenig Personal für Kontrollen im öffentlichen Fern- und Nahverkehr sowie im kommunalen, städtischen Raum zur Verfügung stehe, sagte der Gewerkschaftschef. Daher sei es notwendig, Kriminalitätsschwerpunkte mit intelligenter visueller Überwachungstechnik auszustatten. „Smarte Digitaltechnik meldet an Lagezentren verdächtige Bewegungsmuster. Auf diese kann die Polizei zielgenau und schnell reagieren.“

In einem gemeinsamen Papier der Innenminister heißt es, in Zügen sei ein „besonderer Schutz“ nötig, da es bei Gewalttaten kaum Flucht- oder Ausweichmöglichkeiten gebe. Wegen der überregionalen Verkehrsverbindungen sei daher eine bundeseinheitliche Regelung zu Waffenverboten in Zügen und an Bahnhöfen angebracht. Diese solle vom Bundesinnenministerium geprüft werden. Es werde auch gebeten, „gegebenenfalls auf eine entsprechende Änderung der Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn, insbesondere in Bezug auf Messer, hinzuwirken“.