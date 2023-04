Gewerkschaften und Arbeitgeber drohen Zeitpunkt zum Einschlagen zu verpassen

Die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaftern und Arbeitgebern drohen in eine Endlosschleife zu rutschen. Dabei funktioniert Streik immer nur so lange, wie die Bürgerinnen und Bürger es zulassen. Es ist allerhöchste Zeit für eine Einigung, mein Eva Quadbeck.

Ob sich ganz Deutschland auf weitere Streiks auf breiter Front einstellen muss, wissen wir bis Mitte kommender Woche. Am Wochenende entscheidet sich, ob Verdi den Schlichterspruch für den öffentlichen Dienst annimmt und am Dienstag geht die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG in die nächste Verhandlungsrunde mit der Bahn. Während es im öffentlichen Dienst zumindest eine Chance auf Frieden gibt, stehen die Zeichen bei der Bahn leider weiter auf Streik.

Nachvollziehbar und berechtigt ist, dass die Gewerkschaften angesichts der Inflation bei ihren Forderungen kräftig zugelangt haben. Im öffentlichen Dienst und bei der Bahn arbeiten Millionen Menschen mit kleinen Gehältern. Sie leiden besonders unter den hohen Teuerungsraten bei Energie und Lebensmitteln. Mit Verständnis bei den vom Streik betroffenen Menschen können die Gewerkschaften also rechnen – allerdings nicht unbegrenzt. Die Streiks treffen auf eine nervöse, leicht reizbare Gesellschaft, in der so viele Menschen existenzielle Sorgen und auch Angst vor weiteren Kriegsauswirkungen in Europa haben.

Gewerkschaften sollten nicht untereinander konkurrieren

Um diese Tarifauseinandersetzungen zu lösen, braucht es beides: Die Bereitschaft der Arbeitgeber, ihre Beschäftigten so auszustatten, dass diese ihren Lebensstandard weitgehend halten können. Auf der Seite der Gewerkschaften braucht es die Einsicht, dass eine Tarifauseinandersetzung nicht dazu da ist, weitergehende Interessen wie Mitgliederwerbung oder die Profilierung gegenüber einer Konkurrenzgewerkschaft zu betreiben. So steht die EVG immer auch im Wettbewerb mit der Lokführergewerkschaft GDL und Verdi freut sich in diesem Frühjahr über einen massiven Mitgliederzulauf. Kurzum: Beide Seiten dürfen den Zeitpunkt nicht verpassen, bei einem zumutbaren Verhandlungsstand einzuschlagen, der für beide Seiten natürlich nicht mehr sein kann als ein Kompromiss.

Der Schlichterspruch für den öffentlichen Dienst ist nicht so schlecht. Die auch vorgesehenen Einmalzahlungen entsprechen zwar nicht der Vorstellung von Verdi, die Lohntabellen mit zweistelligen Prozentzahlen anwachsen zu lassen. In Kombination mit bescheideneren Erhöhungen helfen sie den Angestellten im Öffentlichen Dienst aber sehr wohl, die aktuell hohen Energierechnungen zu begleichen. Einmalzahlungen sind also keine Zumutung, sondern in der Inflation ein Instrument, den Menschen ihr Auskommen zu sichern.

Wie lange ist die Bevölkerung noch solidarisch?

Eine Einigung im Öffentlichen Dienst tut Not. Der Druck durch Streiks lässt sich immer so lange aufrechterhalten, wie eine gewisse Solidarität in der Bevölkerung für den Arbeitsausstand vorhanden ist. Wenn Verdi mit allen Branchen vom Nahverkehr über Krankenhäuser, Flughäfen und Kitas zum unbegrenzten Streik aufruft und die EVG zeitgleich den Fernverkehr lahmlegt, dann wird der Rückhalt in der Bevölkerung sehr schnell schwinden.

Die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG und die Bahn sind von einer Einigung noch sehr viel weiter entfernt als Verdi und Arbeitgeber. Auch wenn die EVG es bisher ablehnt, sich am Schlichterspruch für den Öffentlichen Dienst zu orientieren, so wird eine Einigung bei der Bahn zumindest wahrscheinlicher, wenn die neuen Tarifverträge für den Öffentlichen Dienst stehen. Die Verhandlungen an diesem Wochenende entscheiden also darüber, ob das öffentliche Leben von wochenlangen Großstreiks in allen möglichen Bereichen verschont bleiben kann.