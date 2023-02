Giffey doch nur Nummer 2: In Berlin zeichnet sich Große Koalition aus CDU und SPD ab

In Berlin laufen noch die Sondierungsgespräche zwischen der CDU und den Grünen. Doch nun scheint immer wahrscheinlicher, dass die Berliner CDU und SPD eine Große Koalition eingehen werden. In dieser Woche wollen die Christdemokraten bekanntgeben, wie es weitergeht.

In Berlin zeichnet sich nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) eine Große Koalition aus CDU und SPD ab. Demnach neigen beide Parteien zu einem schwarz-roten Bündnis, hieß es aus Kreisen der Berliner CDU und SPD. Das heißt, CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner würde das Amt des Regierenden Bürgermeisters übernehmen, während die aktuelle Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nur die Nummer 2 in der neuen Landesregierung werden könnte. Die Sondierungen zwischen der Berliner CDU und der Berliner SPD sind bereits abgeschlossen. Die Gespräche zwischen CDU und Grünen laufen noch. Abgeschlossen sind ebenfalls die Gespräche zwischen SPD, Grünen und Linken. Sie hätten auch eine Mehrheit.

Weg zur SPD ist kürzer

Noch in dieser Woche will die CDU bekanntgeben, mit wem sie Koalitionsverhandlungen beginnen will. Der Weg zu den Grünen, die in Berlin als sehr links gelten, ist besonders lang. Mit der SPD sind die Gespräche in den vergangenen Tagen ernsthafter geworden. Schon am Mittwoch soll nach SPD-Angaben der Landesvorstand der Berliner Sozialdemokraten über die Koalitionsverhandlungen beraten. Giffey könnte bei einer großen Koalition womöglich Senatorin bleiben und dann bei der nächsten Wahl erneut versuchen, Spitzenkandidatin der Sozialdemokratie zu werden.

Dem endgültigen Ergebnis der Wiederholungswahl vom 12. Februar zufolge liegt die CDU mit 28,2 Prozent deutlich vorn. SPD und Grüne bekamen je 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben allerdings einen kleinen Vorsprung von lediglich 53 Stimmen.