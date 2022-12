Chanukka in den USA: Präsident Biden verurteilt „Gift des Antisemitismus“

Zum jüdischen Channuka-Fest hat US-Präsident Joe Biden die jüngsten Antisemitismus-Vorfälle in seinem Land verurteilt. Bei einem Empfang im Weißen Haus in Washington sagte Biden, der Judenhass habe in den USA keinen sicheren Hafen – das müsse deutlich gemacht werden.

Washington. US-Präsident Joe Biden hat bei einer Veranstaltung zum jüdischen Lichterfest Channuka vor dem Gift des Antisemitismus gewarnt. Vor Gästen des Channuka-Empfangs im Weißen Haus sagte er am Montag (Ortszeit) mit Blick auf den Judenhass in den USA und weltweit: „Schweigen ist Komplizenschaft.“ Es sei unumgänglich, dass die Nation Hass, Gewalt und Antisemitismus verurteile.

Biden: „Amerika wird nicht schweigen“

„Channuka fällt in diesem Jahr inmitten eines wachsenden und ermutigten Antisemitismus Zuhause – und ehrlich gesagt auf der ganzen Welt“, sagte er. „Ich erkenne eure Angst an, euren Schmerz, eure Sorge, dass diese Abscheulichkeit und dieses Gift zu normal werden.“ Biden fügte hinzu: „Ich werde nicht schweigen. Amerika wird nicht schweigen.“ Die Feierlichkeiten zu Channuka fallen in eine Zeit mit einer augenscheinlichen Häufung antisemitischer Zwischenfälle in den USA.

Der frühere Präsident Donald Trump bewirtete einen Holocaust-Leugner in seinem Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida. Der Rapper Ye brachte in einem Interview seine „Liebe“ für Adolf Hitler zum Ausdruck. Der Basketballstar Kyrie Irving schien in sozialen Netzwerken für einen antisemitischen Film zu werben. Und Neonazi-Trolls kokettieren vor dem Hintergrund einer vom neuen Twitter-Besitzer Elon Musk angekündigten „Amnestie“ für gesperrte Accounts mit einer Rückkehr auf die Plattform.

34 Prozent mehr antisemitische Vorfälle als 2020

„Heute müssen wir alle deutlich und mit Nachdruck sagen: Antisemitismus und alle Formen von Hass und Gewalt in diesem Land haben in Amerika keinen sicheren Hafen“, sagte Biden.

Die Anti-Defamation League, eine jüdische Bürgerrechtsorganisation, verzeichnete im vergangenen Jahr 2717 antisemitische Vorfälle – Angriffe, Belästigung, Vandalismus. Dies stellt eine Steigerung um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar, außerdem die höchste Zahl seit Beginn der Erfassung durch die Gruppe im Jahr 1979.

Unter den Gästen der Veranstaltung im Weißen Haus waren die Holocaust-Überlebende Bronia Brandman; die US-Botschafterin im UN-Menschenrechtsrat, Michele Taylor – eine Tochter von Holocaust-Überlebenden, außerdem Avigael Heschel-Aronson, Enkelin des jüdischen Theologen Rabbi Abraham Joshua Heschel.

Rabbi: Antisemitismus ist wachsendes Problem in den USA

Ebenfalls anwesend war Rabbi Charlie Cytron-Walker, dem es gelang, seine Gemeinde bei einem Geiseldrama in diesem Jahr in Sicherheit zu bringen. Er stellte fest, dass Antisemitismus in den USA ein wachsendes Problem ist, äußerte sich aber dankbar, dass viele Amerikaner, darunter Biden, dagegen Stellung bezögen. „Antisemitismus mag zunehmen, aber Gottseidank stehen Menschen an unserer Seite“, sagte er.

Biden sagte, das Versprechen Amerikas sei, dass alle Menschen gleich seien und es verdienten, ihr ganzes Leben lang gleich behandelt zu werden.

