Gipfel in Mexiko: Biden setzt diplomatisches Zeichen mit Wahl von Flughafen

Unfallflucht in Bad Bramstedt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Bad Bramstedt Zeuginnen und Zeugen. Eine Frau in einem silbernen Kombi war am Montagmorgen an der Kreuzung Kirchenbleeck – Maienbeeck mit einem Fiat zusammengestoßen. Die Fahrerin floh aber vom Unfallort.