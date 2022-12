﻿Wie die Ukrainerin Olena Yakymchuk beim Fliegerklub Brandenburg ein neues Zuhause fand

Segelflugpilotin Olena Yakymchuk findet 2022 nach Ausbruch der Kämpfe in der Ukraine eine Bleibe in Brandenburg/Havel – und beim Fliegerklub auch ein sportliches Zuhause. Bei der WM traf sie im Sommer auch ihren Mann wieder.

Brandenburg/Havel. Über den Wolken spürt Olena Yakymchuk die Freiheit, für die in ihrer ukrainischen Heimat seit Ausbruch des Krieges gekämpft wird. Viele Jahre hob die 44-Jährige in ihrem Segelflugzeug in der Nähe von Kiew ab. „Das war wie mein zweites Zuhause“, sagt sie. „Während der Flugsaison habe ich dort immer viel Zeit verbracht.“ Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine flüchtete Olena Yakymchuk mit ihrer 19-jährigen Tochter Sofia nach Deutschland. In Brandenburg an der Havel fanden die beiden ein vorübergehendes Zuhause. Und Olena beim Fliegerklub Brandenburg auch eine neue Heimat für ihre Segelflug-Leidenschaft.

Olena Yakymchuk (l.) mit ihrer Tochter Sofia bei der Segelflug-WM 2022. © Quelle: WWGC2022/Georgia Schofield

Die Segelflugpilotin erinnert sich noch genau an den Morgen, als die Familie um 5 Uhr von Explosionen und Kampfjet-Lärm geweckt wurde. „Für den Fall, dass der Krieg beginnt, hatten wir schon Vorbereitungen getroffen und alle Dokumente zusammengepackt, aber wir konnten uns nicht vorstellen, dass es so weit kommt“, sagt Olena Yakymchuk. Die Familie verließ die Hauptstadt, um zunächst in der West-Ukraine Zuflucht zu suchen. „Ich weiß noch, dass meine Tochter fragte, wie lange wir weggehen müssten. Ich sagte: lange.“

Olena Yakymchuk: „Es war die richtige Entscheidung“

Heute weiß sie: „Es war die richtige Entscheidung.“ In den Garten ihres Kiewer Wohnhauses sei später eine russische Rakete eingeschlagen. Und ihre Schwiegermutter hätten sie kurz vor den ersten Angriffen noch aus dem Vorort Butscha holen können, in dem die russische Armee wie später bekannt wurde, schwere Kriegsverbrechen beging.

Olena Yakymchuk bei der Weltmeisterschaft in ihrem Segelflugzeug. © Quelle: WWGC2022/Georgia Schofield

Als es auch im Westen des Landes russische Angriffe gab, entschieden sich Mutter und Tochter, die Ukraine Richtung Deutschland zu verlassen. „Mein Mann durfte nicht gehen“, erinnert sich Olena Yakymchuk. Durch dessen Arbeitgeber, der auch in Berlin ein Büro betreibt, kamen die beiden jedoch zunächst in der Hauptstadt unter. Auf der Suche nach einer dauerhaften Bleibe half dann auch die Segelflug-Gemeinschaft. „Das ist eine sehr internationale Community“, sagt die Ukrainerin.

Die Brandenburger Pilotin und Fluglehrerin Sarah Regente stellte den Kontakt zum Fliegerklub her und half bei der Wohnungssuche in der Havelstadt. „Ich bin den Leuten hier unglaublich dankbar für die riesige Unterstützung“, sagt Olena. In Brandenburg fühlen sie und ihre Tochter, die ihr Studium an der Universität Kiew inzwischen auch aus der Ferne fortsetzen konnte, längst wohl. „Die Altstadt ist schön, und trotzdem modern. Auch die Anbindung ist super“, so Olena Yakymchuk.

Im Mai erster Segelflug über der Havelstadt

Im Mai konnte sie erstmals nach ihrer Flucht wieder abheben. Ihr erster Flug über Brandenburg – gemeinsam mit Max Michaelis im Cockpit – bleibt ihr in Erinnerung. „Ich konnte die Schönheit der Natur und der Seen von oben erkennen“, sagt sie. Das flache Land, die Wälder und Gewässer, das sei dem Umland der ukrainischen Hauptstadt schon sehr ähnlich. „Jede Region hat ihre Eigenheiten, aber die Flugbedingungen gleichen sich schon sehr“, berichtet die Segelflugpilotin, die auch eine überraschende Erkenntnis machte: „Meine Beobachtung nach dem ersten Sommer hier ist, dass es mehr gute Flugtage gibt als in der Ukraine.“

Beeindruckt war Olena Yakymchuk auch davon, dass sich der britische Segelflugverband mit einer Spendenaktion dafür einsetzte, dass sie und eine weitere ukrainische Pilotin im August an der Weltmeisterschaft in der Nähe von Birmingham teilnehmen konnten. So konnten Startgebühren und Unterbringungskosten beglichen werden. „Das ist ein Traum, der für mich wahr geworden ist“, sagt sie. In der Clubklasse, in der die Brandenburgerin Ines Engelhardt WM-Bronze holte, belegte Yakymchuk schließlich den 16. Rang. „Aber das Resultat war zweitrangig“, sagt sie.

Viel wichtiger für die Frau, die wie in der Ukraine auch in Deutschland weiterhin für ein internationales IT-Unternehmen tätig sein kann: Nach Monaten sahen Olena Yakymchuk und Tochter Sofia bei der WM in England auch ihren Mann und Papa Anton wieder, der als Kapitän der ukrainischen Delegation vor Ort war. „Wir waren während des Wettbewerbs drei Wochen zusammen und konnten danach noch ein paar Tage gemeinsam in London verbringen“, sagt Yakymchuk. Ihren Segelflug-Freunden sei sie noch immer unglaublich dankbar, dass sie dieses Erlebnis ermöglich haben.

Diesen Schnappschuss machte Olena Yakymchuk im Mai 2022 während ihres ersten Segelfluges über Brandenburg. © Quelle: privat

Nun muss sich die Familie wieder mit Videotelefonaten begnügen – auch an Silvester und dem orthodoxen Weihnachtsfest am 6. Und 7. Januar. „Normalerweise würden wir uns da mit der gesamten Familie treffen, viel essen und erzählen“, erzählt Olena Yakymchuk, die mit großem Engagement Deutsch lernt, mit etwas Wehmut in der Stimme. „Aber es ist heutzutage einfach, sich zu verbinden“, sagt sie, „manchmal sprechen wir stundenlang.“

Dann berichtet Ehemann Anton etwa davon, dass das Wohnhaus der Familie in Kiew fast vollständig wieder aufgebaut wurde, aber immer wieder die Elektrizität ausfalle. Für ein paar Woche würde sie im neuen Jahr gerne in die Ukraine zurückkehren – aber nur, wenn es die Sicherheitslage zulasse. „Es ist schwer, langfristige Pläne zu machen“, sagt sie, „ich glaube nicht, dass der Krieg bald vorbei ist.“ Und so wird Olena Yakymchuk wohl noch eine weitere Segelflugsaison beim Fliegerklub auf dem Flugplatz Brandenburg-Mühlenfeld verbringen. Der Kontakt mit den Gleichgesinnten gibt ihr in dieser schweren Zeit Kraft. „Die Sympathie, die mir die Leute entgegenbringen, ist enorm. Dafür möchte ich ihnen eine riesigen Dank aussprechen.“

Der Artikel erschien zuerst in der Märkischen Allgemeinen Zeitung.